Truss har mistet to ministre på under en uke

Innenriksminister Suella Braverman trakk seg onsdag fra regjeringen til Storbritannias statsminister Liz Truss. – Bidrar til ytterligere kaos, skriver BBC.

Suella Braverman måtte onsdag ta sin mappe og gå. Bildet ble tatt tirsdag da hun var på vei til et regjeringsmøte.

Liz Truss har hatt en turbulent start i jobben som britisk statsminister.

NTB-Are Føli

I avskjedsbrevet sitt skriver Braverman at hun tidligere på dagen sendte et offentlig dokument fra sin private epostkonto, noe som var et regelbrudd.

Dette beskrives som bakgrunnen for avgangen. Men Braverman kommer også med krass kritikk av regjeringens politiske retning.

Hun mener Truss' regjering har brutt løfter som ble gitt til velgerne og gjort for lite for å hindre ulovlig innvandring.

Regjeringen opplyste onsdag kveld at tidligere samferdselsminister Grant Shapps overtar som ny innenriksminister.

Turbulente uker

Truss overtok som statsminister i begynnelsen av september, og har opplevd svært mye politisk turbulens siden da.

Nå bidrar Bravermans avgang til «ytterligere kaos for statsministeren denne uken», skriver BBCs politiske reporter Ione Wells.

I skarp kontrast til onsdagens utvikling mener Wells at regjeringen har hatt et «desperat behov for å vise samhold og stabilitet».

Også opposisjonspartiet Labour mener situasjonen er kaotisk. Regjeringen «rakner i sømmene», hevder Labour-toppen Yvette Cooper.

– Dette er ikke måten å styre en regjering på, sier hun om den andre ministeravgangen på under en uke.

Helomvending

Suella Braverman har tidligere uttalt seg kritisk om kuvendingen som statsminister Liz Truss foretok da hun droppet flere varslede skattekutt. Hun ble nødt til å endre kurs etter at de planlagte skattekuttene utløste kraftige, og negative, reaksjoner i finansmarkedene.

Situasjonen førte også til at Truss i forrige uke måtte sparke sin finansminister Kwasi Kwarteng.

De politiske tumultene har ført til spekulasjoner om at Truss vil bli tvunget til å trekke seg av sine egne partifeller.

I en fersk meningsmåling blant medlemmer i Det konservative partiet svarte 55 prosent at statsministeren bør gå av.

– Tar ansvar

– Å late som om vi ikke har gjort feil, å fortsette som om ikke alle kan se at vi har gjort dem, og håpe at ting på magisk vis vil bli rett – det er ikke seriøs politikk, skriver Braverman i sitt avskjedsbrev.

– Jeg har gjort en feil; jeg tar ansvar; jeg går av, legger hun til.

BBC-reporter Ione Wells mener dette høres ut som en oppfordring til statsminister Liz Truss om å gjøre det samme.

Suella Braverman tilhører høyresiden i Det konservative partiet. Ifølge BBC er det 188 år siden forrige gang en britisk innenriksminister hadde jobben i en like kort periode.

Hennes etterfølger, Grant Shapps, var samferdselsminister i regjeringen til tidligere statsminister Boris Johnson.