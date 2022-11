Trump varsler kunngjøring neste uke

USAs tidligere president Donald Trump varsler at han tirsdag i neste uke skal komme med «en veldig stor kunngjøring» fra eiendommen sin i Florida.

Tidligere president Donald Trump kunngjorde natt til tirsdag at han 15. november skal komme med en «veldig stor kunngjøring».

NTB

– Jeg skal komme med en veldig stor kunngjøring tirsdag 15. november på Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, sa Trump til en jublende folkemengde på et valgmøte i Dayton i delstaten Ohio natt til tirsdag norsk tid.

Trump var til stede på arrangementet for å støtte republikanernes senatorkandidat i delstaten til tirsdagens mellomvalg, J.D. Vance.

– Vi ønsker ikke å fjerne oppmerksomheten fra det viktige mellomvalget i morgen, sa Trump.

Ekspresidenten utdypet ikke hva han kommer til å kunngjøre i neste uke, men uttalelsen er det nærmeste han har kommet en bekreftelse på at han har intensjoner om å stille til valg igjen.

Det har ligget i kortene at Trump kan komme til å lansere seg selv som presidentkandidat til 2024-valget. Torsdag i forrige uke sa han til en stor folkemengde på et arrangement i delstaten Iowa at det er «svært, svært sannsynlig» at han vil stille igjen.

Etter Trumps tale på et valgarrangement til støtte for republikanske kandidater i Miami i Florida søndag, gikk det spekulasjoner om hvorvidt Trump kom til å lansere sitt kandidatur på møtet i Ohio. I søndagens tale kom Trump selv med et hint og oppfordret tilhengerne til å følge med når han skulle delta på det siste valgarrangementet i Ohio før tirsdagens mellomvalg.

Dermed var alles øyne rettet mot talerstolen i Ohio, noe Trump kommenterte slik natt til tirsdag norsk tid:

– Se på dem. De venter på noe, så han idet han pekte på journalister som var til stede.