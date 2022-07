Demokratisk senator snur om skatt og klima – støtter likevel bred tiltakspakke

Den demokratiske senatoren Joe Manchin torpederte nylig håpet om en gigantisk tiltakspakke ved å avvise punkter om klima og mer skatt for de rike. Nå snur han.

Demokraten Joe Manchin vil likevel støtte en bred tiltakspakke han nylig sa han ville stemme imot.

Onsdag kom Manchin med en overraskende kunngjøring om at han og Demokratenes leder i Senatet, Chick Schumer, var blitt enige om en avtale.

De har lenge slitt med å komme til enighet om helsekostnader, energi, klima, skatt på store selskaper og personer med høy inntekt og reduksjon av statsgjelden.

President Joe Biden, som hadde begynt å miste håpet om å få vedtatt viktig klima- og helselovgivning innen mellomvalget i november, hyllet enigheten.

– Dette er initiativet som det amerikanske folk ventet på. Dette tar opp dagens problemer – høye helseutgifter og høy inflasjon, og også investeringer i vår energisikkerhet for fremtiden, kunngjorde han.

Strittet imot i det lengste

Manchin, som er en av de mest konservative demokratene i Kongressen, sa senest i forrige uke at han bare ville gå med på en begrenset tiltakspakke som kuttet i prisene på reseptbelagt medisin og utvidet føderal støtte til å dekke helseutgifter.

Han sa den gangen at han var villig til å vurdere et bredere kompromiss når Kongressen i september kommer tilbake fra sommerferie, men mange tvilte på om han virkelig mente dette.

Det kom ingen umiddelbar forklaring på hvorfor Manchin plutselig har gått med på den langt bredere tiltakspakken.

Det er ventet at Senatet, der demokratene har halvparten av medlemmene, stemmer over det nye forslaget i neste uke, og at Representantenes hus, der demokratene har flertall, stemmer i august.

Mindre enn demokratene ønsket

Pakken Manchin og Schumer er enig om, er imidlertid ennå langt mindre enn Biden og demokratene opprinnelig gikk inn for, og som en innrømmelse til Manchin heter den Loven om reduksjon av inflasjon 2022.

Manchins motvilje mot de tidligere pakkene skyldtes delvis at han mente den var for stor og ville skape mer inflasjon og større budsjettunderskudd.

Demokratene foreslo først en enorm pakke på 3,5 billioner dollar, og reduserte den etter hvert til 2 billioner i håp om å tekkes Manchin.

Viktige klimatiltak

Den nye pakken omfatter klimatiltak som Schumer og Manchin sier vil redusere CO₂-utslippene med 40 prosent innen 2030.

Det er fortsatt lavere enn Bidens mål om en reduksjon på 50 prosent, men er ifølge den progressive demokraten Jeff Merkley likevel viktig på grunn av klimatiltakene og de nye jobbene den vil skape.

Manchin, som er fra kullstaten West Virginia, har fått gjennom tiltak for å hjelpe statens energiprodusenter i overgangen til renere energikilder.

Pakken inneholder 369 milliarder dollar til energi- og klimatiltak, blant annet skattefordeler for å kjøpe elektriske biler og energisparing i boliger, subsidier til produsenter av solcellepaneler og penger til delstater og kraftprodusenter til overgangen til fornybare kraftkilder og energisikkerhet i USA

Økt skatt

Demokratene sier at pakken vil skaffe staten 739 milliarder dollar i nye inntekter, blant annet gjennom en 15 prosents minimumsskatt på flere hundre av USAs største selskaper som i dag har en profitt på over en milliard dollar.

Inkludert er også tiltak for å redusere prisen på viktige medisiner og føderale subsidier til noen amerikanere som må kjøpe privat helseforsikring.

Et krav som Manchin får innfridd, er over 300 milliarder dollar til å redusere budsjettunderskuddet.

Må stå samlet

Pakken går gjennom om demokratene klarer å holde alle sine 50 senatorer samlet slik at visepresident Kamala Harris skaper flertall med sin stemme.

I Representantenes har demokratene bare råd til å miste fire av sine for å få pakken vedtatt.

Republikanerne går i samlet flokk imot pakken. Texas-senator John Cornyn sier den er totalt ødeleggende for familier og småbedrifter ved at den øker skatten på dem som skaper jobber, og knuser energiprodusenter med nye klimareguleringer.