Rishi Sunak og Liz Truss skal kjempe om å bli Storbritannias neste statsminister

Kampen om å bli toryleder og Storbritannias neste statsminister står mellom Rishi Sunak og Liz Truss.

Det er klart etter at Penny Mordaunt røk ut av feltet onsdag.

Rishi Sunak fikk 137 stemmer i partigruppa i Parlamentet, mens Liz Truss fikk 113 stemmer. Mordaunt fikk 105 stemmer, og er med det ut av kampen.

Dermed nådde partiet målet om å ha de to finalistene klare før Parlamentet tar sommerferie på torsdag.

Svært ulike kandidater

Konkurransen står nå mellom to ulike kandidater.

Utenriksminister Liz Truss var blant de siste til å lansere kandidaturet sitt. Hun har sikret seg støtte blant dem i partiet som fremdeles er lojale mot Boris Johnson. Hun har vært beskrevet som favoritt til å overta stafettpinnen som partileder og statsminister. Truss ønsker lavere skatter og hun vil krympe staten.

Rishi Sunak var finansminister fram til han gikk av i protest mot Boris Johnson 6. juli, og blir regnet for å ligge mot sentrum av det konservativt partiet. Han fikk mye ros under pandemien for håndteringen av støtteordninger, men populariteten har dalt i det siste.

Sunak er rik, og det er blitt stilt spørsmål ved familiens store formue og mulig skatteplanlegging. Sunak er skeptisk til for raske skattekutt, selv om det er planen på sikt.

Valgkamp venter

Nå er det klart for valgkamp der de to kandidatene reiser land og strand rundt for å sanke stemmer hos det konservative partiets 160.000 medlemmer. Det er de som til slutt avgjør hvem som blir ny partileder i en uravstemning per post.

På en fersk måling blant partimedlemmene fra YouGov leder Liz Truss med 19 prosentpoeng på Rishi Sunak.

I tillegg til å bli partileder, vil den som går seirende ut også bli landets statsminister etter Boris Johnson. Han varslet tidligere i juli at han går av så fort partiet har valgt en arvtaker.

Resultatet av uravstemningen blir kunngjort 5. september, og dagen etter flytter britenes nye statsminister inn i Downing Street