USA evakuerer ikke borgere fra Ukraina ennå

Etter meldinger om at USA forbereder evakuering av sine borgere fra Ukraina, sier utenriksdepartementet i Washington at dette ikke blir organisert nå.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

– Skulle situasjonen forverres, kan amerikanske borgere forvente at det vil bli evakuering i regi av amerikanske myndigheter, sier en talsperson som ikke vil navngis.

– I øyeblikket er det mulig å fly ut med vanlige rutefly, sier han.

Et råd om å ikke reise til Ukraina på grunn av covid-19 var allerede på plass for amerikanske borgere.

Meldinger om at USA forbereder evakuering av familiene til amerikanske diplomater, ble ikke bekreftet av talsmannen. Han sier de «ikke har noen kunngjøring i øyeblikket».

CNN meldte tidligere på dagen at ambassaden i Kiev hadde bedt om at de delene av staben som ikke er kritisk nødvendig, evakueres. Familiene til de ansatte skulle også omfattes. Kanalen viste til flere kilder med kjennskap til situasjonen.

Fox News-journalisten Lucas Tomlinson skrev i en Twitter-melding at USAs utenriksdepartement hadde gitt ordre om å begynne evakueringen av de ansattes familier mandag. Kanalen meldte også at en oppfordring til amerikanere om å forlate landet, var ventet om kort tid.

Også det tyske utenriksdepartementet legger planer for en evakuering av familiene til det tyske ambassadepersonellet i Ukraina, melder Bild. Ifølge avisen skal planene settes ut i livet hvis situasjonen forverres.

Lørdag meldes det også at styrker fra Spania og Nederland setter i gang overvåking av Bulgarias luftrom. Landet ved Svartehavet har ikke egne kampfly.

Ni spanske og nederlandske kampfly er sendt til landet for å patruljere. Bakgrunnen for utplasseringen er den spente situasjonen omkring Ukraina, der store russiske styrker er oppmarsjert langs grensen.

Også Ukraina ligger ved Svartehavet, selv om landet ikke grenser direkte til Bulgaria.

Under møtet om Ukraina-krisen mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og hans amerikanske motpart Antony Blinken i Genève fredag krevde Russland at utenlandske «styrker, utstyr og våpen» trekkes ut av Nato-land som ikke var medlem før 1997. Bulgaria og Romania ble nevnt spesielt. De to landene avviste blankt kravet.

Bulgaria og Romania, som før Sovjetunionens fall i 1991 var en del av Warszawapakten, har vært medlemmer av Nato i 18 år.