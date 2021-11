WHO: Omikron utgjør svært høy global risiko

Omikron-varianten av covid-19 vil trolig spre seg over hele verden, sier Verdens helseorganisasjon (WHO). Flere land stenger grensene for alle utlendinger.

Vaksinering i Johannesburg i Sør-Afrika, der Omikron-varianten først ble oppdaget.

WHO ber sine 194 medlemsland om å akselerere vaksineringen av prioriterte grupper og sikre at de har tilstrekkelige planer for å opprettholde viktige helsetjenester, skriver Reuters.

– Omikron-varianten vil trolig spre seg internasjonalt og utgjør en svært høy risiko. Nye store smitteøkninger kan få alvorlige konsekvenser i noen regioner, sier organisasjonen i en uttalelse.

De legger imidlertid til at det foreløpig ikke har vært dødsfall knyttet til omikronvarianten, skriver nyhetsbyrået AFP.

I tillegg ber organisasjonen om mer forskning for å forstå Omikron-variantens potensial til å smitte ferdigvaksinerte personer og de som allerede har hatt covid-19. De venter at mer data kommer i løpet av de neste ukene.

Mange mutasjoner

Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika, og ble kunngjort som en ny variant torsdag. Men koronavarianten har allerede rukket å spre seg til en rekke land over hele verden. De første tilfellene i Europa ble påvist i Belgia fredag ettermiddag.

Siden er omikron blitt påvist i en rekke europeiske land, blant annet Danmark. Foreløpig er ikke varianten funnet i Norge.

– Omikron har et antall spike-mutasjoner som er uten sidestykke, hvorav noen er svært bekymringsfulle med tanke på deres potensielle innvirkning på pandemiens utvikling, skriver WHO.

Stengte grenser

Fredag forårsaket omikron-nyheten kraftig nedgang på verdens børser. Dette fallet fortsatte på asiatiske børser mandag, mens europeiske børser åpnet litt i pluss.

Regjeringen i Japan kunngjorde mandag at de gjeninnfører streng grensekontroll og stenger grensene for utlendinger fra hele verden. Tidligere har Israel gjort det samme.

Filippinene utsetter planer om å tillatte innreise for vaksinerte turister, mens Australia mandag kunngjorde at de dropper en planlagt gjenåpning av grensene for studenter og arbeidere med høy kompetanse.

En rekke land har innført innreiseforbud for reisende fra land i det sørlige Afrika, noe Sør-Afrika har reagert på.

Israel har også gjeninnført den omstridte overvåkingen av mobiltelefonene til koronapasienter og deres kontakter.