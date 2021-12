FN forferdet over massakre i Myanmar

FN er forferdet over troverdige rapporter om at minst 35 sivile ble drept i Myanmar julaften. To hjelpearbeidere fra Redd Barna er fortsatt savnet.

Bildet som er levert av Karenni Nationalities Defense Force (KNDF), skal være tatt i Hpruso i delstaten Kayah i etterkant av massakren julaften.

Bildet som er levert av Karenni Nationalities Defense Force (KNDF), skal være tatt i Hpruso i delstaten Kayah etter massakren fredag. Ofrene flyktet fra kamper i området, opplyser et øyevitne til nyhetsbyrået AP.

Flere myanmarske kilder har opplyst at ofrene, blant dem barn og kvinner, ble skutt og drept og deretter satt fyr på i delstaten Kayah.

– Jeg fordømmer denne fryktelige hendelsen og alle angrep mot sivile over hele landet. Det er forbudt i henhold til internasjonal humanitærrett, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths i en uttalelse 2. juledag.

Ifølge en aktivistgruppe og lokale medier sto myanmarske regjeringssoldater bak massakren.

– Jeg ber myndighetene om umiddelbart å utføre en grundig og åpen etterforskning av hendelsen, slik at gjerningspersonene raskt kan bli stilt til ansvar, sier Griffiths.

Skulle på ferie

De Redd Barna-ansatte var på vei hjem på ferie da angrepet fant sted. Organisasjonen har fått bekreftet at kjøretøyet deres var blant flere som ble angrepet og brent.

– Vi har fått meldinger om at militæret tvang folk ut av bilene, pågrep noen, drepte andre og brente likene, sier Redd Barna.

Myanmar har vært herjet av konflikt og vold siden militærkuppet i februar da landets sivile leder Aung San Suu Kyi ble avsatt. Militærjuntaen har siden styrt med jernhånd og undertrykt fredelige demonstranter og annen motstand.

Lokale militser

Ifølge menneskerettsgruppa AAPP er minst 1.300 mennesker drept og over 10.000 fengslet siden kuppet.

En rekke såkalte folkeforsvarsgrupper har de siste månedene dukket opp rundt om i landet og havnet i væpnet kamp mot regjeringsstyrker.

Meldingene om massedrap i Hpruso i delstaten Kayah dukket først opp i sosiale medier lørdag. Bilder fra stedet viser over 30 forkullede lik i tre utbrente biler langs en vei i landsbyen Mo So, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge aktivister var ofrene på flukt fra kamper i området da de ble drept. Meldingene har ikke latt seg verifisere fra uavhengig hold, men søndag kalte FN rapportene for troverdige.

På flukt

En landsbyboer som sier han dro til åstedet i etterkant, forteller til nyhetsbyrået AP at ofrene hadde flyktet fra kampene mellom væpnede motstandsgrupper og regjeringshæren i delstaten Kayah. De var på vei til flyktningleirer vest i Hpruso da de ble stanset og drept, ifølge øyevitnet.

– Kroppene ble bundet fast med tau før de ble satt fyr på, sier vitnet, som uttaler seg anonymt av frykt for egen sikkerhet. Han sier det fortsatt pågår harde kamper ved Mo So lørdag.

– Barbarisk

USA kaller angrepet for barbarisk.

– Vi vil fortsette å presse på for at gjerningspersonene bak den pågående voldskampanjen mot Burmas folk, stilles til ansvar, heter det i en melding fra USAs ambassade i Myanmar.

Myndighetene i Myanmar har ikke kommentert anklagene, men statlige medier melder at kamper brøt ut i nærheten av Mo So da en gerilja og andre juntamotstandere kjørte i «mistenkelige» biler og angrep sikkerhetsstyrker.

Ifølge den statskontrollerte avisa Mirror Daily skjøt regjeringssoldatene mot sju lastebiler som hevdes å ha transportert våpen og mat til opprørerne.