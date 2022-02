Nord-Korea har skutt opp rakett

Nord-Korea gjennomførte søndag en ny rakettest, ifølge opplysninger fra Sør-Korea og Japan.

Folk ser på arkivbilder fra en tidligere rakettoppskyting på et nyhetsinnslag på en togstasjon i Seoul i Sør-Korea søndag.

NTB

Det dreier seg om en ballistisk rakett som ble skutt ut fra Nord-Korea mot Japanhavet søndag morgen, ifølge en uttalelse fra Sør-Koreas generalstab.

– Den ballistiske raketten fløy rundt 300 kilometer og nådde en høyde på om lag 620 kilometer. Detaljer blir analysert av sørkoreansk og amerikansk etterretning, står det i uttalelsen.

Japan bekrefter også oppskytingen.

Analytikere hadde spådd at Pyongyang kunne benytte anledningen til å gjennomføre nye rakettester mens USA har sine øyne rettet mot Russlands invasjon av Ukraina.

Det er et poeng som også Sør-Koreas presidentkontor fremhever. President Moon Jae-ins kontor gir uttrykk for «dyp bekymring» og kritiserer Nord-Koreas valg av tidspunkt «når verden forsøker å løse Ukraina-krigen».

Søndagens oppskyting er den første etter at Pyongyang satte rakettestene på pause under Beijing-OL. Analytikere har sagt at landet trolig gjorde det av hensyn til sin eneste store allierte, Kina.

I januar gjennomførte Nord-Korea sju rakettester, blant dem en test av den kraftigste raketten siden 2017.