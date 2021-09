De grønne og FDP skal holde samtaler

De to tyske partiene De grønne og Fridemokratene (FDP) skal snakke med hverandre før de går i regjeringsforhandlinger.

FDP-leder Christian Lindner på en pressekonferanse mandag.

Det bekrefter FDP-leder Christian Lindner på en pressekonferanse mandag, skriver blant andre Die Welt.

– Vi har bestemt oss for at vi vil holde innledende samtaler med De grønne. De største politiske forskjellene er mellom FDP og De grønne, og på grunn av den polariseringen, gir det mening at vi først prøver å finne felles grunn, sier Lindner.

De grønne og FDP har svært forskjellige meninger på flere områder, særlig innen økonomisk politikk, men begge vil sannsynligvis ende i regjering. Både sosialdemokratene (SPD) og kristendemokratene (CDU/CSU) ønsker å holde samtaler om å danne regjering med de to partiene.