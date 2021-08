Klimapanelet: Intense diskusjoner om videre oppvarming

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (t.v.) mottar IPCCs nye rapport fra forsker Jan Fuglestvedt i Oslo for en uke siden. IPCC advarer om risikoen for at klimaendringene kan bli verre enn ventet. Én årsak er såkalte vippepunkter, der utviklingen plutselig går raskere etter å ha nådd en terskel. I tillegg er det en viss risiko for at den globale oppvarmingen kan gå raskere enn forskerne anslår.