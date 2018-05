Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) går hardt ut mot israelske soldaters drap på ubevæpnede palestinske demonstranter på Gazastripen.

Minst 43 palestinere ble drept og om lag 1700 ble såret da israelske soldater skjøt med skarpt mot palestinske demonstranter mandag.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter, sier Søreide.

Palestinerne protesterte langs grensegjerdet mellom Israel og Gazastripen i protest mot at USA har flyttet sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

– Jeg er svært bekymret for den voldsspiralen vi nå er vitne til på grensen mellom Israel og Gaza. Jeg vil på det sterkeste oppfordre politiske ledere på begges sider til å roe situasjonen, og til å vise tilbakeholdenhet for å unngå ytterligere eskalering og tap av flere liv, sier Eriksen Søreide.

Terje Bendiksby, Scanpix

FN-sjefen bekymret over Gaza-uro

FNs generalsekretær António Guterres sier han er svært bekymret over det som skjer på Gazastripen.

– Det som skjer nå, viser at det er et stort behov for en politisk løsning på konflikten mellom israelere og palestinere, sier Guterres.

– Det finnes ingen plan B, et alternativ til en tostatsløsning der israelere og palestinere kan leve i fred, med gjensidig sikkerhet og med fullt samarbeid med verdenssamfunnet, sier han.

AP / Scanpix

EU maner til ro

EUs utenrikssjef Federica Mogherini ber om tilbakeholdenhet og ber Israel respektere retten til fredelige protester.

– Titalls palestinere, inkludert barn, er drept og hundrevis er såret av israelske kuler i dag, sier Mogherini i en uttalelse mandag.

– Israel må respektere retten til fredelige protester og prinsippet om proporsjonalitet i bruk av vold. Hamas og de som leder protestene på Gazastripen, må sørge for at de holder seg strengt til ikkevold og ikke lar seg utnytte til andre formål, sier Mogherini videre.

AP / Scanpix

Fakta: Striden om Jerusalem Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll.

Planen ble aldri satt ut i livet. Etter krigen i 1948 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem, og Jordan som tok kontroll i øst.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Over 320.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem. I tillegg bor rundt 210.000 israelere i bosettinger i det annekterte området.

Jerusalems gamleby med Haram al-Sharif, stedet jødene omtaler som Tempelhøyden, ligger i Øst-Jerusalem.

Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der.

Jøder ber ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, som de regner for å være en del av støttemuren rundt høyden da tempelet sto der.

Fakta: Staten Israel November 1947: FN vedtar resolusjon 181 om å dele opp det tidligere mandatområdet Palestina i en jødisk og en palestinsk del.

14. mai 1948: Israel erklærer seg som en selvstendig stat.

15. mai 1948: Fem arabiske stater går til angrep på den jødiske staten. Samtidig starter Israel utdrivelsen av mer enn 700.000 palestinere fra deres hjem og landsbyer, det palestinere omtaler som nakba (katastrofen).

5. juni 1967: Seksdagerskrigen der israelske styrker okkuperer Vestbredden og Øst-Jerusalem fra Jordan, Gazastripen og Sinaihalvøya fra Egypt og Golanhøydene i Syria. Øst-Jerusalem og Golan er senere annektert. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner krevd full tilbaketrekning.

1979: Israel inngår fredsavtale med Egypt og trekker seg ut av Sinaihalvøya.

1987-1991: Den første intifadaen, et omfattende palestinsk opprør mot israelsk okkupasjon. Rundt 1.000 palestinere og 100 sivile israelere ble drept. I tillegg ble over 800 palestinere mistenkt for å være kollaboratører, drept.

13. september 1993: Israel og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) slutter fred i den såkalte Oslo-avtalen. PLOs Yasir Arafat og Israels Yitzhak Rabin og Shimon Peres fikk Nobels fredspris i 1994.

Fra 1967 til 2017 har Israel etablert nærmere 230 bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, med over 600.000 innbyggere.

FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner de siste 50 årene slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig og krevd full tilbaketrekning.

2000: Den andre intifadaen starter og varer til 2005, da palestinernes president Mahmoud Abbas og Israels statsminister Ariel Sharon undertegner Sharm el-Sheikh-avtalen om at volden skal opphøre. Rundt 3.000 palestinere, 1.000 israelere og 64 utlendinger var da drept.

2002: Israel starter byggingen av en drøyt 700 kilometer lang mur. Til nå er rundt 500 kilometer bygd, deler av den langt inne på den palestinske Vestbredden.

2005: Israel trekker sine styrker ut av Gazastripen og avvikler koloniene der. Området har siden vært gjenstand for blokade og store israelske militæroffensiver i 2008, 2012 og 2014.

Siden slutten av mars i år har det vært ny, omfattende uro på Gazastripen.

Israel har i dag drøyt 8,8 millioner innbyggere, hvorav nærmere 75 prosent er jødiske. I dag har Israel over 65 lover som begrenser palestinske israeleres muligheter eller direkte diskriminerer dem.

Rundt 5,3 millioner palestinere lever i dag som flyktninger rundt omkring i verden. 2,9 millioner palestinere bor på Vestbredden og om lag 1,9 millioner på Gazastripen. Kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia, NTB, B'Tselem, OHCHR, Reuters