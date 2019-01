President Donald Trump sier nedstengningen av deler av USAs statsapparat kan vare lenge. – Det tar så lang tid det tar, sier han.

Trump kom med uttalelsen i forkant av et møte med lederne for de to kamrene i Kongressen onsdag, på den tolvte dagen med såkalt shutdown.

De fire lederne, deriblant Senatets republikanske flertallsleder Mitch O'Connell og demokraten Nacy Pelosi, som torsdag overtar som leder for Representantenes hus, skal seinere på dagen møte presidenten i Det hvite hus for å drøfte en løsning på budsjettstriden.

Trump står fast på sitt krav om at Demokratene i Kongressen må stemme for å bevilge 5 milliarder dollar til bygging av den etter hvert så mye omtalte muren langs grensen mot Mexico.

– Dette er en altfor viktig sak å gi opp, sa presidenten under et regjeringsmøte tidligere på dagen.

– 5,6 milliarder dollar er et lite beløp, og vi snakker om nasjonens sikkerhet. Jeg er sikker på at folket i landet vårt mener jeg har rett, sa Trump.

Deler av USAs statsapparat har vært stengt siden 22. desember da Trump nektet å godkjenne statsbudsjettet siden det ikke var satt av penger til muren.

Nedstengningen innebærer blant annet at en rekke offentlige kontorer og organisasjoner er stengt og at flere hundre tusen offentlige ansatte i de berørte sektorene ikke får lønn.