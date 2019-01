SER LYST PÅ DET: 50 prosent av britene forventer at deres personlige økonomiske situasjon vil være den samme eller bedre om ett år. Det viser en måling utført av analysefirmaet YouGov på oppdrag for avisen The Times. FOTO: illustrasjon: Shutterstock

Britene ser lyst på egen økonomi, til tross for Brexit

Halvparten av den britiske befolkningen tror at deres egen økonomi vil være like god eller bedre om ett år, til tross for at et vell av eksperter advarer om at skilsmissen med EU kan gi landet en større nedtur enn finanskrisen i 2008.