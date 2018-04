Deltakelsen i aksjonen mot Syria viser tett samarbeid mellom Paris og London tross brexit.

Støtten til Storbritannias statsminister, Theresa May, og Frankrikes president, Emmanuel Macron, for å delta i militære aksjoner mot mål i Syria, er langt fra total.

Det får likevel ikke konsekvenser for de to statslederne, at begge handlet først uten å søke parlamentarisk støtte.

Har mye å vinne

– Denne juridisk tvilsomme aksjonen risikerer å bli trappet opp, noe den amerikanske forsvarsministeren, James Mattis, har innrømmet, sa Labour-lederen Jeremy Corbyn lørdag.

Sterke krefter i hans eget parti støtter likevel statsministerens beslutning.

Og både Storbritannias statsminister og den franske presidenten har mye å vinne.

Særlig Theresa May viser at hun ved å delta i en symbolladet aksjon sammen med Frankrike ikke er isolert i Europa, slik Dominique Moïsi, kommentator og professor ved Kings College i London, formulerte det til radiostasjonen France Inter.

Tyskland står utenfor

– Med tanke på brexit er det interessant å se at Frankrike og Storbritannia står samlet, mens Tyskland står utenfor, sa Moïsi.

Begivenheten understreker Tysklands status som militær og sikkerhetspolitisk dverg.

Theresa May, derimot, vektlegger i forbindelse med brexit-debatten gang på gang at Storbritannia er langt fra isolert, og under et møte med president Macron tidligere i år ble de to lederne enige om å intensivere det allerede tette samarbeidet innen områder som forsvar og etterretning.

Hilsen til Putin

Den britiske deltakelsen i lørdagens aksjon var også en hilsen til president Vladimir Putin bare én måned etter giftangrepet på den tidligere russiske agenten Sergej Skripal og datteren hans Julija, og som britene beskylder Russland for å stå bak.

På en brifing i Paris om Frankrikes deltakelse, opplyste flere diplomater og offiserer at Frankrike for første gang brukte en franskutviklet krysserrakett. Den ble avfyrt fra en fregatt, og kan ramme et utpekt mål, for eksempel fjerde etasje i en blokk, på 1000 kilometer avstand, og forårsake skader i kjelleretasjen.

De 12 franske krysserrakettene, som ble avfyrt fra fem fregatter, traff to av de tre utpekte målene, mens ni kampfly angrep det tredje.

– Det handler først og fremst om politikk og diplomatiske signaler, sier en fransk diplomat.

Macron møter Trump og Putin

Siden den arabiske våren, da flere av Frankrikes støttespillere i Midtøsten ble fjernet fra makten, har Frankrikes innflytelse i regionen vært begrenset.

Nå prøver Frankrike å komme tilbake, lyder det fra diplomaten.

– President Macron gjentar ofte at han snakker med alle parter fra USA til Iran. Det plasserer oss sentralt, og deltakelsen i aksjonen stiller presidenten sterkere når han kommende uke møter president Trump i Washington. Og legg merke til at president Macrons besøk i Moskva ikke er avlyst.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN