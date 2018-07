Plutselig var flammene over dem. Glohet vind, gnister og null sikt. De løp mot stranden og kastet seg uti.

Nikos Stravrinidis, hans kone og to venner svømte utover med sviende øyne og karbondioksid i lungene. De mistet den greske stranden av syne og hadde ingen retningssans.

I to timer svømte de rundt, tidvis lå de bare utmattet i sjøen og tro vannet, inntil redningen kom i form av en fiskebåt med egyptisk mannskap.

Noen klarte seg, men ikke alle. Nikos ble heist på dekket, det samme ble hans kone og deres to venner. Men en kvinne og hennes sønn forsvant i bølgene.

– Det er ubeskrivelig vondt å se personen ved siden av deg drukne, uten at du klarer å gjøre noe for å hindre det. Bildene av denne grusomme opplevelsen er etset inn i hjernen, hulker Nikos.

Roser fiskerne

Han og kona hadde reist til Rafina for å gjøre sommerhuset klart for besøk av datteren. Så ble verden snudd opp ned. Intense vinder kom nærmest kastet over dem, og de befant seg i den dødeligste, ukontrollerte skog- og krattbrannen i Hellas på over ti år.

– Det skjedde veldig fort. Ilden var et godt stykke borte. Men plutselig kom gnistene med vinden, og flammene var over oss. Vindens herjinger var ubeskrivelige. Jeg har aldri opplevd maken, sier Nikos.

Han kan ikke rose de egyptiske fiskerne nok.

– De hoppet ute i vannet, de lagde te og holdt oss varme. De var fantastiske, sier Nikos.

Båt kantret

Over 70 mennesker mistet livet i brannene utenfor Aten. Flere ble funnet døde i sjøen etter at de forsøkte å flykte fra flammene.

Under en evakuering med båt fra den nå utbrente byen Mati var en polsk kvinne og hennes sønn blant de omkomne. Gresk havnepoliti gjorde det de kunne for å få 45 gjester vekk fra hotellene i enkle båter.

En av båtene gikk rundt, og alle om bord har trolig druknet, sier sjefen for det polske reisebyrået Grecos med kontor i Hellas. Foreløpig er bare de to polske turistene funnet.

Fakta: Store skogbranner i Europa Dette er skogbrannene som har krevd flest menneskeliv i Europa siden årtusenskiftet: 84 mennesker omkom i store skogbranner i Hellas i slutten av august 2007. Brannene rammet områder sør på halvøya Peloponnes og øya Evia. 66 personer omkom og 250 ble skadd i de verste skogbrannene i Portugals historie i juni 2017. Kraftig vind førte til at flammene spredte seg raskt i eukalyptus- og furutrær. 60 mennesker kan ha mistet livet i skogbrannene som kom ut av kontroll mandag utenfor Hellas' hovedstad Aten, ifølge lokale myndigheter. Regjeringen i landet har så langt bekreftet at minst 50 er døde. Kilder: NTB, AFP, BBC

Minst 74 omkommet

Antallet omkomne fra skogbrannene utenfor Aten har steget til 74, opplyser gresk brannvesen. Søket i brannruinene fortsetter.

Greske myndigheter oppga tirsdag formiddag at 50 mennesker var omkommet i brannene utenfor Aten. Borgermesteren i den hardt rammede havnebyen Rafina opplyste senere at minst 60 personer var døde.

Det var ventet at dødstallet ville stige etter hvert som brannmannskapene gjennomsøkte ruinene av de mange boligene som er tatt av flammene det siste døgnet.

Tirsdag ettermiddag opplyser brannvesenets talsperson Stavroula Maliri at totalt 74 er funnet døde. Tallet er ikke endelig ettersom brannmannskapene fortsatt søker etter ofre, påpeker Maliri.

Skogbrannene brøt først ut utenfor den greske hovedstaden mandag ettermiddag. Over 170 mennesker er skadd, blant dem mange barn.