George W. Bush og Barack Obamas minneord om John McCain i Washington søndag hadde en klar undertone av kritikk mot president Donald Trump.

Trump selv var ikke invitert i minneseremonien for den amerikanske politiske nestoren. Presidenten dro på golfbanen mens seremonien pågikk, melder AP.

McCain hadde utenrikspolitikk som spesialfelt og var respektert på begge sider i det politiske USA, noe som seremonien bar tydelig preg av.

Tre tidligere presidenter, flere titalls kongressrepresentanter, nåværende og tidligere statsledere og familie og venner var samlet i Washington National Cathedral.

NTB scanpix

– Ekte vare

Minnegudstjenesten ble innledet av John McCains datter Meghan McCain, som sa at faren var en «stor mann» og hun oppfordret andre til å leve etter hans eksempel.

– Vi samles her for å sørge over en amerikansk storhets bortgang. Ekte vare, ikke billig retorikk fra menn som aldri vil være i nærheten av det offeret han så villig ga. Heller ikke den opportunistiske tilegnelsen fra dem som levde komfortabelt og privilegert mens han led og tjente, sa hun.

Vietnam-veteranen McCain satt fem år i krigsfangenskap og ble utsatt for tortur som merket ham for livet. I USA regnes han som krigshelt, og var også blant de mest profilerte kritikerne av president Donald Trump i det republikanske partiet.

Trump-stikk

Trump, som unngikk tjeneste i Vietnam fordi han ble diagnostisert med en skjelettlidelse, vekket reaksjoner da han som presidentkandidat snakket nedlatende om McCains krigstjeneste.

– Jeg liker folk som ikke ble tatt, sa Trump, med henvisning til årene i vietnamesisk fangenskap.

Meghan McCain viste tydelig til Trumps slagord om å «gjøre USA storslått igjen» i sitt minneord:

– John McCains USA trenger ikke gjøres storslått igjen, fordi det alltid var storslått, sa hun.

NTB scanpix

Rivaler

Etter McCains eget ønske var både demokraten Barack Obama og republikaneren George W. Bush blant talerne. Begge har vært McCains politiske rivaler – Obama i presidentvalget i 2008 og Bush i nominasjonskampen i det republikanske partiet.

Obama sa at han og McCain aldri tvilte på hverandres oppriktighet, til tross for politisk uenighet.

– Så mye av vår politikk, vårt offentlige liv, vår offentlige debatt kan ses som ondskapsfull, ussel og smålig, sa Obama.

– Det er en politikk som later som den er tapper og tøff, men i virkeligheten er skapt av frykt. John ba oss om å holde oss for gode til det, sa den tidligere presidenten.

Vennskap

Bush fortalte om sitt vennskap med sin tidligere rival, og fortalte hvordan de mintes sine politiske slag som to fotballspillere som mintes en viktig kamp. Bush omtalte McCain som en forkjemper for «glemte folkegrupper» både hjemme og i utlandet.

– Johns stemme vil alltid hviske over skulderen vår at vi er bedre enn dette, USA er bedre enn dette, sa Bush.

81 år gamle McCain døde av kreft 25. august. Den republikanske senatoren begraves søndag ved U.S. Naval Academy i Annapolis i delstaten Maryland.

Søndagens seremoni er den siste for McCain i Washington. Fredag lå han på lit de parade i rotunden i kongressbygningen i Washington, der tusener av amerikanere hadde stilt seg i kø for å ta farvel.