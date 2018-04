Den brasilianske høyesteretten var like splittet som befolkningen, men endte opp med å avvise den populære ekspresidentens anke. Seks av de elleve dommerne valgte å opprettholde dommen mot Inacio «Lula» da Silva.

Etter en nervepirrende, tolv timer lang avstemning bestemte Brasils føderale høyesterett seg for å opprettholde fengselsdommen avsagt over landets populære ekspresident, Inacio «Lula» da Silva. Nå må han forberede seg på å sone tolv år i fengsel.

Dommernes avgjørelse er et politisk jordskjelv i Latin-Amerikas største økonomi, og stanser antakelig da Silvas drøm om å gjenvinne presidentmakten ved valget i oktober – selv om alle meningsmålinger viser at han har en solid ledelse.

De elleve høyesterettsdommerne har vært under et enormt press i en sak som har splittet befolkningen og ført til at selv militæret har ytret seg politisk.

Dypt splittet

I januar ble da Silva av en ankedomstol dømt til tolv år og en måned i fengsel for korrupsjon og hvitvasking av penger. Hans forsvarere ba om å få lovligheten av ekspresidentens frihetsberøvelse etterprøvd, før han anket til samtlige rettslige instanser.

Natt til torsdag, norsk tid, skulle den brasilianske høyesterettens dommere ta stilling til om de kunne etterkomme da Silvas ønske, og dommen ble ikke til hans fordel. Inacio da Silva må derfor i fengsel mens han avventer sin anke til ytterligere tre rettsinstanser.

Brasil er dypt splittet over den populære ekspresidentens skjebne. Han regjerte i sin tid fra 2003 til 2010, og har alltid blitt betraktet som den mest populære presidenten i Brasils historie.

Som ledende kandidat til valget i oktober har han også fortsatt en stor gruppe tilhengere som ønsker å ha ham tilbake ved makten. Under hans forrige regjering ble den sosiale ulikheten i Brasil utjevnet betydelig, og mange av hans programmer for den fattige delen av befolkningen sørget for å løfte millioner ut av fattigdom.

Mange av hans tilhengere er dessuten overbevist om at dommen mot ham er et uttrykk for politisk forfølgelse. Denne holdningen ble også luftet av hans lojale etterfølger, den nylig avsatte president Dilma Rousseff, for et par dager siden. Også Rousseff blir av mange ansett som et offer for opposisjonens press.

– Det er en klar strategi fra en rekke kuppmakere som ønsker å forhindre da Silvas kandidatur, sa Rousseff under et møte med den internasjonale pressen.

20.000 protesterte

Inacio da Silva er kanskje elsket av folket, men ikke av høyrefløyen. I dagene opp til høyesterettens dom har høyrefløyen demonstrert og båret skilt hvor ekspresidenten fremstilles i fangedrakt, med ordene «Aldri mer Lula».

I Sao Paolo deltok 20.000 i protestene, og da da Silva førte valgkamp i det sørlige Brasil i forrige uke, ble hans busser beskutt. Flere medlemmer av det brasilianske Arbeiderpartiet ble såret i episoden, og medlemmer av fagforeninger har ellers blitt angrepet med steiner og blitt påkjørt under valgkampen.

– Om de tror de kan knekke min kampvilje med stein og kuler, tar de feil. Den dagen jeg ikke lenger kan rope med min egen stemme vil jeg rope med din, sa da Silva.

I landets spente situasjon kom den øverste lederen for de væpnede styrkene, general Eduardo Villas Boas, overraskende inn på den politiske scenen for å støtte fengslingen av da Silva på sin Twitter-konto.

– Jeg kan forsikre nasjonen om at Brasils væpnede styrker deler befolkningens bekymring og misnøyen over den herskende straffefriheten, skrev generalen, og fulgte opp med et retorisk spørsmål:

– Hvem er det som tenker på landets ve og vel og de kommende generasjonene, og hvem er kun opptatt av personlige interesser?

Generalens bidrag til debatten falt ikke i like god jord hos alle brasilianere. Minnene fra to tiår med militærdiktatur, som ikke endte før 1985, ligger nemlig fortsatt som åpne sår, og i det siste har militæret høynet sin profil i lys av de enorme korrupsjonsskandalene som har plaget Brasil den siste tiden. Militæret forsøker nå å fremstille seg selv som moralens og demokratiets vokter.

Må i fengsel

En annen general har vært mindre strategisk i sine uttalelser, og har foreslått et militærkupp dersom da Silva skulle vinne valget i oktober.

General Luis Gonzaga Schroeder Lessa har for vane å fremsette provoserende uttalelser, og i en lokal avis hevdet han at en seier til da Silva ville «tvinge militæret til en væpnet reaksjon. De væpnede styrkene vil da være nødt til å gjenopprette ro og orden», sa han. Han måtte senere forklare at han ikke snakket på vegne av militæret.

Inacio da Silvas advokater har argumentert for at han i prinsippet er uskyldig inntil han har brukt alle sine ankemuligheter, og at han derfor ikke bør fengsles ennå. Andre jurister har imidlertid hevdet at det er et skråplan som har blitt misbrukt mange ganger i Brasil, hvor rettssystemet arbeider langsomt. Retten sa seg enig.

Ekspresidenten ble blant annet dømt for å ha mottatt en luksuriøs leilighet fra et brasiliansk byggefirma til gjengjeld for lukrative kontrakter med det nasjonale oljeselskapet Petrobras, som står i sentrum for en hel rekke korrupsjonssaker.

Disse sakene har endevendt Brasil og gjort befolkningen rasende på sine politikere. Lula har ytterligere syv anklager hengende over hodet sitt, men dette hindrer ikke tilhengere hans i å forsvare ham.

De neste seks månedene frem til presidentvalget er det duket for storpolitisk turbulens i Brasil.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN