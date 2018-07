Pakistansk politi sier at TV 2-reporter Kadafi Zaman ble pågrepet fordi han satt i samme bil som en politiker. De vil fortsette sin etterforskning av saken.

Zaman ble pågrepet fredag og løslatt mot kausjon mandag. Til Aftenposten sier etterforskningsleder Ghazanfar Ali at de anser TV 2-reporteren som en demonstrant i en ulovlig demonstrasjon.

– Han satt i samme bil som politikeren Shabbir Ahmnad Kotla. Derfor pågrep vi ham, sier etterforskningslederen.

Kotla er ifølge Aftenposten en nær slektning av Zaman. Inntil nylig var han folkevalgt i provinsforsamlingen i Punjab for Pakistan Muslim League, partiet til landets fengslede eksstatsminister Nawaz Sharif.

Uenige om pressekort

Zaman ble pågrepet og banket opp av politiet da han dekket en politisk demonstrasjon i byen Gujrat nordøst i Pakistan. Det er valg i Pakistan 25. juli, og myndighetene har lagt ned forbud mot demonstrasjoner.

Pakistansk politi forsikrer overfor Aftenposten at Zaman ikke har blitt slått etter pågripelsen. Samtidig sier etterforskningsleder Ali at det var nødvendig å slå demonstrantene med stokker, fordi «de gikk til angrep på politiet».

Selv hevder Zaman at han forsøkte å vise politiet sitt pressekort under pågripelsen, men at de ikke ville se på det. Ali nekter for at reporteren på noe tidspunkt viste fram et pressekort.

Politiet ønsket å holde TV 2-reporteren varetektsfengslet i ytterligere åtte dager, men fikk ikke viljen sin. Han er likevel fremdeles en del av saken som politiet etterforsker, opplyser Ali.

Gir seg ikke

Nå som han er løslatt, har Zaman ingen planer om å reise hjem til Norge med det første.

– Jeg har ikke tenkt å sette meg på et fly selv om jeg har fått stokkeslag over hele kroppen. Jeg har tenkt å rapportere om dette valget for å fortelle folk hvordan dette gjennomføres, sier den norske reporteren til sin egen kanal rett etter at han ble løslatt.

Han har rapportert fra valg i mange land, men aldri opplevd noe lignende. Selv ikke under revolusjonen i Egypt.

Stortinget engasjert

Mange har vært engasjert etter at det ble kjent at den norske reporteren var blitt banket opp og arrestert fredag.

Blant dem er Venstre-politikeren og stortingsrepresentanten Abid Raja. Til NTB forteller Raja at han har hatt minst 50 eller 60 telefonsamtaler med forskjellige myndighetspersoner i Pakistan.

– Sentrale myndigheter er blitt engasjert, og jeg er særlig glad for engasjementet til lokale myndigheter i Pakistan, som har stor innflytelse. I tillegg har den pakistanske ambassaden her i Oslo gjort en veldig god jobb, den norske ambassaden i Pakistan og norske UD, sier Raja.

Raja, som har pakistansk bakgrunn, sier at han er sikker på at alle stortingsrepresentanter i Norge som har en forbindelse til land i utlandet, ville gjort det samme for å hjelpe en norsk journalist i en tilsvarende situasjon i utlandet.

Søreide: – Uakseptabelt

– Jeg er glad for at Kadafi Zaman er løslatt. UD har jobbet for fullt med denne saken, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en kommentar til NTB.

– Angrep på journalister er uakseptabelt og hører ikke hjemme i et demokrati. Det er viktig at pakistanske og utenlandske journalister fritt og uavhengig får dekke valget i Pakistan. Norge fordømmer overgrep mot alle journalister, som bruk av vold eller trusler, for å innskrenke deres frihet og uavhengighet, fortsetter statsråden.