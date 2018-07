Én person omkom da et helikopter styrtet i et boligkompleks i Williamsburg i delstaten Virginia i USA søndag. Hele bygningen ble ødelagt og begynte å brenne.

Ifølge lokalavisen The Daily Press opplyser delstatspolitiet i Virginia at den omkomne personen befant seg inne i bygningen, som rommer ti boenheter.

Hvordan det gikk med piloten i helikopteret, opplyses ikke, og det gis ellers lite informasjon om ulykken.

TV-stasjonen WAVY-TV viste søndag bilder av bygningen med deler av taket revet av og gapende hull i bygningsstrukturen. Et vitne opplyser å ha hørt noe han mener var en eksplosjon, mens andre opplyser å ha sett et helikopter fly lavt over området før hendelsen. De skal så ha hørt et stort smell, før bygningen nesten umiddelbart var overtent.