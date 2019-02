Hvilken retning vil Venezuelas krise ta? Her er tre mulige scenarioer for landets nærmeste fremtid.

Venezuelas president, Nicolás Maduro, har tilsynelatende ikke tenkt seg å forlate makten, til tross for et stigende press fra omverdenen for å bringe demokrati og legalitet tilbake til det kriserammede landet.

Samtidig vinner opposisjonslederen, Juan Guaidó, dag for dag større støtte til sin utfordring av Maduro og har allerede foretatt flere utnevnelser til sin skyggeregjering, etter at han i forrige uke utropte seg selv til Venezuelas midlertidige president. Over 60 land har anerkjent ham som sådan i forventning om at han vil utskrive valg når og hvis situasjonen endrer seg.

Maduro er dermed trengt opp i et hjørne, tross støtte fra blant andre Kina og Russland. Han overveier uten tvil sine egne muligheter, men mange andre aktører i konflikten overveier også sine. Her er en rekke mulige scenarioer for Venezuelas nærmeste fremtid:

Første mulighet er å ikke gjøre noe. Så lenge presidenten har militærets støtte, kan Guaidó kalle seg landets leder så mye han bare vil, men reell makt får han ikke. Og med mindre verden er villig til å bruke militærmakt, kan konflikten vare lenge. Lima-gruppen, som består av en rekke latinamerikanske land og Canada, har allerede avvist den militære løsningen, og selv om USA ifølge president Donald Trump fortsatt anser den som en mulighet, vil man nok nøle med dette alternativet.

En militær inngripen vil ha konsekvenser langt ut i fremtiden og dessuten sette opposisjonen i fare. Heller ikke Juan Guaidó er med på den tanken. Han har lovet venezuelanerne en fredelig, demokratisk overgang.

Dermed gjenstår det å vente til de nylig innførte økonomiske sanksjonene sulter ut landet og valutastrømmen stopper opp. Allerede nå hoper oljen seg opp på Venezuelas lagre, etter USA i forrige uke og for første gang innførte sanksjoner mot Venezuelas statseide oljeselskap PDVSA, som genererer landets eneste inntekt. USA har hittil vært Venezuelas største betalende kunde og det er essensielt å finne nye kunder raskt.

Lima-gruppen, som tirsdag var samlet i Ottawa til et hastemøte om Venezuela, oppfordret verden til å «forhindre at Maduros regjering foretar finansielle og kommersielle transaksjoner i utlandet, at den har adgang til Venezuelas internasjonale aktiva og at den handler med olje, gull og andre aktiva».

Sanksjoner alene vil ikke være nok. Verken Russland eller Iran har gitt etter for sanksjoner, men i dette scenarioet vil den desperate befolkningens protester mot Venezuelas regjering sannsynligvis vokse og komme ut av kontroll, mens Maduros eneste mulighet er å slå hardt ned på demonstranter, presse og opposisjon. Et autoritært, ensomt og fattig Venezuela vil bli isolert og bare vente på at man går tom for penger.

En annen mulighet er at den økonomiske situasjonen for militæret til å skifte side, siden det er landets væpnede styrker som kontrollerer oljeproduksjonen og de ikke kan jobbe uten penger. Generalene overtaler eller tvinger Maduro til å gå av og utnevner enten visepresident Delcy Rodriguez eller en militærperson til midlertidig president. Det folkevalgte parlamentet, som for noen år tilbake ble kjørt ut på et sidespor, gjeninntar sin plass og partene begynner å jobbe på en tidsplan for nye valg. Den nåværende regjeringen vil kollapse, uten at verden gjør mer. Det er den klart beste løsningen.

Det er for øvrig ingen hemmelighet at det er uro i de lavere geledd. Generalene nyter høye inntekter fra det parallelle valutamarkedet, narko og svartebørs, men det gjør ikke deres underordnede, og de lider likeså mye som resten av befolkningen med sine lave lønninger og sparsomme tilgang til mat og medisin.

Lørdag hevdet opposisjonspolitikeren Julio Borges at Maduro allerede er i full gang med å undersøke mulighetene for asyl i arabiske land og Øst-Europa.

Til slutt har man den – fjerne – muligheten at Maduro selv utskriver nyvalg. De siste dagene har han vekselvis truet og tryglet, og nylig foreslo han dialog med både opposisjon, USA og EU, men det punktet er for lengst passert. Bare hvis han utskriver nyvalg, vil han kunne komme tilbake i varmen. Det er imidlertid neppe en løsning han vurderer for alvor, siden presidenten og sosialistpartiet PSUV vil tape dette valget med et brak.

Verdens øyne er rettet mot Venezuela. Hva vil Maduro gjøre? Hva har landets væpnede styrker i tankene? Nedtellingen er begynt.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN