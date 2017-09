Tre israelske menn er skutt og drept av en palestinsk angriper i en bosetting på Vestbredden. En fjerde er såret. Angriperen ble skutt og drept på stedet.

Både politiet og det israelske helsevesenet bekrefter at de tre ofrene ble drept i angrepet som skjedde ved inngangen til den velstående bosettingen Har Hadar like nordvest for Jerusalem.

Skytingen blir etterforsket som et terrorangrep, opplyser polititalsmann Micky Rosenfeld.

– En terrorist ankom bakveien til inngangen til Har Adar sammen med palestinske arbeidere som var på vei inn i bosettingen. Han dro frem et våpen og åpnet ild mot sikkerhetsstyrkene, heter det i en uttalelse fra politiet.

Gjerningsmannen er identifisert som en 37 år gammel palestiner. Han ble skutt og drept av sikkerhetsstyrker på stedet, opplyser polititalskvinne Luba Samri.

En fjerde israeler ble såret i angrepet og sendt til sykehus med kritiske skader, opplyser Magen David Adom, som er det israelske motstykket til Røde Kors.

Hyller og fordømmer

Hamas-bevegelsen som styrer Gazastripen hyller angrepet, skriver Haaretz.

– Terrorangrepet i Jerusalem-området er starten på et nytt kapittel i Al-Quds-intifadaen og viser at alle forsøk på å jødifisere byen ikke vil endre det faktum at Jerusalem er en arabisk og islamsk by, heter det i en uttalelse fra Hamas-talsmann Hazzam Qassam.

Israels president Reuven Rivlin fordømmer angrepet.

– Det grusomme terrorangrepet viser nok en gang den daglige kampen som våre sikkerhetsstyrker står overfor i sin viktige oppgave å beskytte og forsvare israelske borgeres sikkerhet, sier han.

Magen David Adom opplyser at de tre mennene som ble drept var 20-30-årsalderen. Den fjerde som ble skutt og sendt til sykehus med kritiske skader er 32 år gammel.

Hadde arbeidstillatelse

Mannen som er identifisert som angriperen kom fra landsbyen Beit Surik nord på Vestbredden. Han hadde arbeidstillatelse til å jobbe i israelske bosettinger på Vestbredden. Palestinere må gjennom en grundig bakgrunnssjekk av israelsk sikkerhetstjeneste for å få arbeidstillatelse i bosettingene, og derfor er tirsdagens angrep et uvanlig tilfelle, påpeker Haaretz.

Israelske myndigheter argumenterer for at bruk av palestinsk arbeidskraft i Israel og i israelske bosettinger bidrar til å dempe konfliktnivået.