USA innfører sanksjoner mot Hviterussland for omdirigeringen av et passasjerfly, som ble tvunget til å lande i Minsk. Like etter ble en opposisjonell pågrepet.

USA innfører sanksjoner mot Hviterussland etter omdirigeringen av et Ryanair-fly som ble tvunget til å lande i Minsk. Like etter ble en opposisjonell journalist og aktivist pågrepet. Hendelsen har ført til sterke reaksjoner internasjonalt. Foto: ONLINER.BY via AP / NTB

NTB-AFP

I en uttalelse fra Det hvite hus omtaler pressetalsperson Jen Psaki omdirigeringen av Ryanair-flyet og den påfølgende pågripelsen av journalisten og aktivisten Roman Protasevitsj for en «krenkelse av internasjonale normer».

Sanksjoner mot ni hviterussiske statseide selskaper, som ble gjeninnført i april etter at myndighetene slo hardt ned på demonstrasjoner mot Lukasjenko, vil tre i kraft 3. juni. I tillegg samarbeider USA med EU om å utarbeide en liste over målrettede sanksjoner mot sentrale skikkelser i regimet til president Aleksandr Lukasjenko, sier Psaki.

Den hviterussiske journalisten og aktivisten Roman Protasevitsj ble pågrepet kort tid etter at flyet ble tvunget til å lande i Minsk. Foto: Euroradio via AP / NTB

Hun sier videre at det skal utarbeides en presidentordre for Joe Biden, som vil gi USA bedre muligheter til å innføre sanksjoner mot deler av regimet, og «dem som støtter korrupsjon, brudd med menneskerettighetene, og angrep på demokratiet», ifølge Psaki.

Omdirigeringen av flyet har vakt sterke reaksjoner internasjonalt, både i EU, USA, G7, Nato og FN. Det er iverksatt granskninger av hendelsen, og EU truer med harde sanksjoner mot Lukasjenkos regime.