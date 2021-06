18-åring fikk Pulitzerpris for George Floyd-video

17-åringen som filmet politiets dødelige pågripelse av George Floyd i Minneapolis i mai i fjor, ble fredag belønnet med en gjev Pulitzerpris.

Bilde fra kroppskameraet til en av politimennene som pågrep George Floyd, viser Darnella Frazier (i blå bukse) som filmer pågripelsen med mobilkameraet sitt. Foto: Minneapolis Police Department via AP / NTB

NTB

Darnella Frazier var ute for å handle sammen med den ni år gamle fetteren sin, da de ble vitne til politiets pågripelse av den svarte mannen.

Frazier filmet hvordan politimannen Derek Chauvin holdt kneet på halsen til Floyd i ni minutter, til tross for at 46-åringen stønnet at han ikke fikk puste.

Floyd døde, og Chauvin ble i april i år funnet skyldig i forsettlig drap. Straffeutmålingen er varslet 25. juni.

Sett av millioner

Frazier la videoen ut på Facebook, der den ble sett av millioner og ga Black Lives Matter-bevegelsen ny vind i seilene. Den ble også vist som bevis under rettssaken mot Chauvin.

Fredag ble den nå 18 år gamle svarte jenta belønnet med en Pulitzerpris for «sitt modige opptak av drapet på George Floyd, en video som utløste protester mot politibrutalitet verden over, og som understreket den viktige rollen borgere spiller i journalisters søken etter sannhet og rettferdighet», heter det i begrunnelsen.

Opptøyer og pandemi

Staben i avisen Star Tribune i Minneapolis fikk også pris for sin dekning av drapet på Floyd og følgene dette fikk.

New York Times fikk Pulitzerpris for sin dekning av koronapandemien, mens nettavisen Buzzfeed fikk pris for sin dekning av Kinas masseinternering av muslimske uigurer.

Ti av nyhetsbyrået APs fotografer ble belønnet med pris for sin dekning av masseprotestene etter drapet på Floyd, og AP-fotografen Emilio Morenatti vant prisen for sine bilder av eldre rammet av koronapandemien i Spania.