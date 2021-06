Latin-Amerika er nå episenteret for koronaviruset

Koronaviruset løper stadig løpsk i Latin-Amerika. Det er store regionale forskjeller, men mørketallene er de fleste steder store, og det gjør det vanskelig å få et skikkelig overblikk.

Priscila Maynas Romayna (61) ble behandlet med urtemedisin mot covid-19 i sitt hjem i Pucallpa i Peru. Ektemannen kan gjøre lite annet enn å trøste. Nå er hun død. Foto: SEBASTIAN CASTANEDA / REUTERS / NTB

Da Peru nylig oppjusterte dødstallene for covid-19 i landet fra 68.000 til 180.000 ble landet plutselig nasjonen med høyst antall koronaofre pr. 100.000 innbyggere.

Men andre land i Latin-Amerika vil bli nødt til å gjøre det samme, for mørketallene er store i en region som for tiden er veldig hardt rammet av pandemien. Det mener flere eksperter involvert i prosessen med å undersøke det faktiske omfanget av dødsfall i Peru.

WHO betegner nå Latin-Amerika som verdens episenter for covid-19, og spør man Leger uten grenser, mener organisasjonen at de peruanske ekspertene har rett.

Fra sin stilling som koordinator for Latin-Amerika nikker Aurora Revuelta anerkjennende til at vi slett ikke kjenner til omfanget av katastrofen ennå, og at det sikkert vil ta lang tid før vi kan danne oss et overblikk.

Dårlig registrering

– I mange latinamerikanske land er det en realitet at de svekkede helsevesenene ofte ikke er i stand til å fastslå dødsårsaken fordi de ikke har ressursene. Dessuten er det uten tvil mange dødsfall som slett ikke registreres fordi folk har vært i kontakt med systemet før de døde. De har bare dødd hjemme og blitt begravet. I noen områder ute på landet eller i jungelen går det uendelig tregt med å registrere covid-19-tilfeller, eller de registreres ikke i det hele tatt, sier Revuelta.

De latinamerikanske landene har håndtert pandemien høyst forskjellig og har også forskjellige omstendigheter å arbeide ut fra.

Små land som El Salvador, Costa Rica og Uruguay har generelt sluppet billigere unna enn de store som Brasil, Mexico og Colombia, hvor mangfoldet i befolkningen og demografien har gjort det vanskelig å nå ut til alle kriker og kroker.

Mens Chile stengte ned raskt og ganske raskt vaksinerte befolkningen sin to ganger, ignorerte Brasils president, Jair Bolsonaro, lenge trusselen fra covid-19 og forbød regjeringen sin fra å ta det alvorlig.

Mexico reagerte også tregt, mens Cuba grep inn med det samme. I Ecuador og Peru kollapset helsevesenet totalt i flere deler av landene. Det skjedde også i det nordlige Brasil, som ble rammet av en helt ny variant av viruset. Og i Venezuela er konsekvensene av covid-19 en statshemmelighet.

Rykter holder folk tilbake

En faktor som medvirker til mørketallene, er de mange ryktene og konspirasjonsteoriene som alltid florerer i Latin-Amerika, mener Revuelta.

– Mangelen på tillit til myndighetene, angsten og de uendelige konspirasjonsteoriene om at covid-19 slett ikke finnes, har dessverre medvirket til at folk ikke har oppsøkt sykehus når de ble syke. Vi snakker om et betydelig tall, og det er et stort handikapp når det må telles ofre, sier hun.

Et stort problem som vil forfølge landene mange år fremover, er ikke bare covid-19. I land med lite ressurser til helse er alle ressursene satt til å redusere følgene av pandemien. Det betyr at folk med andre sykdommer blir tilsidesatt inntil videre.

– Mange får ikke den behandling de må ha, og dør. De kaller vi den indirekte dødeligheten som er avledet av covid-19. Vi vil også se at mange sykdommer, for eksempel kreft, ikke blir oppdaget i tide fordi folk ikke blir diagnostisert når alle ressursene går til pandemien. Langt inn i fremtiden vil vi merke at for eksempel fødsler og kroniske sykdommer får dårligere forhold, mener Aurora Revuelta.

Økonomisk tilbakegang

Latin-Amerikas økonomi har i gjennomsnitt minsket med syv prosent under krisen, men også det tallet skjuler store regionale forskjeller, og noen land vil komme seg raskere enn andre ifølge Cepal, FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia. Sikkert er det imidlertid at krisen går hardest ut over de fattige, som alltid, sier Revuelta.

– Mange mennesker jobber svart og har ikke noe sikkerhetsnett og ingen oppsparte midler i det hele tatt. Hvis de må gå fra hus og hjem, får de vansker med å komme seg opp igjen. En krise av dette omfanget viser virkelig den sosiale og økonomiske ulikheten som er karakteristisk for Latin-Amerika.

Leger uten grenser har hele tiden påpekt den permanente faren som ligger i at den globale vaksinasjonen foregår skjevt.

Mens den rike verden vaksinerer for harde livet og kjøper opp de tilgjengelige vaksinene for seg selv, går det uendelig sakte på andre kontinenter, inkludert Latin-Amerika – med få unntak.

Rett nok finnes det såkalte Covax-prosjektet, hvor de rike landene har lovet å kjøpe vaksiner til de fattige, men problemet er at det ikke er nok vaksiner å kjøpe, selv om man gjerne vil. I tillegg er Covax underfinansiert.

Som en av mange organisasjoner ønsker Leger uten grenser å oppheve legemiddelindustriens vaksinepatent så fattige land kan begynne å produsere vaksinene selv, i stedet for å stå sist i køen. Det er en diskusjon som nå foregår for fullt i Verdens handelsorganisasjon, WTO, hvor spesielt USA, EU og Japan står imot for å beskytte sine egne legemiddelselskaper.

– Tenker kortsiktig

– Vi mener at det er kortsynt å etterlate regioner som Latin-Amerika og Afrika uten tilstrekkelig med vaksiner, for det rammer oss alle sammen. Hvis viruset muterer – og det gjør det jo – så kan vi plutselig bli satt tilbake av en ny variant. Kanskje kan vi være på et helt nytt bunnpunkt allerede om halvannet år.

Men har de latinamerikanske landene da selv lært noe av koronakrisen? Vil vi se at det nå settes av flere ressurser til helse?

– Mennesker har en kort hukommelse, og det er ikke legene som bestemmer over ressursene. Det er politikerne som bestemmer, og vår erfaring er at de tenker veldig kortsiktig. Ja, egentlig bare frem til neste valg, sier Revuelta.

– Men man kan håpe at vi på verdensbasis lærer å være bedre forberedt på den neste pandemien, som vi allerede vet at kommer på et tidspunkt. Vi kan også håpe at sivilsamfunnene vil stille krav til regjeringene sine, og det ser vi allerede tegn til med den store sosiale uroen i flere land. Det er behov for en bæredyktig, verdig og effektiv helsesektor, som kan reagere raskt når en krise truer. Sånn ser det helt klart ikke ute i Latin-Amerika akkurat nå.

