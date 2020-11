Rike land først i køen for koronavaksiner

Gode nyheter om koronavaksiner skaper optimisme, men for enkelte er det for tidlig å glede seg. Nytt studie viser at rike land hamstrer, på bekostning av verdens fattigere land.

Foto: David Himbert / Reuters / NTB