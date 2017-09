Japans regjering har slått fast at Nord-Korea har gjennomført sin sjette kjernefysiske prøvesprengning, sier landets utenriksminister Taro Kono.

Bekreftelsen kommer kort tid etter at kinesiske og amerikanske geologer slo fast at et jordskjelv, eller en eksplosjon, målt til styrke 6,3 hadde funnet sted ved Nord-Koreas område for kjernefysiske prøvesprengninger.

Militære kilder i Sør-Koreas opplyste at det er målt et jordskjelv til styrke 5,6 i Nord-Korea. Også de melder at skjelvet var kunstig, og at det tyder på at det var en atomprøve.

Samtidig varsler Nord-Korea at de vil komme med en viktig kunngjøring klokken 8.30 norsk tid, ifølge sørkoreansk nyhetsbyrå.

Fullstendig uakseptabelt

Den sørkoreanske staben som skal håndtere atomtrusler, er sammenkalt, ifølge Yonhap. Også de bekreftet at det kunstige skjelvet fant sted i nærheten av Nord-Koreas område for kjernefysiske prøvesprenginger.

Japans statsminister Shinzo Abe betegner prøvesprengningen som «fullstendig uakseptabel».

– Vi må legge ned en kraftig protest, sier han videre.

Ikke lenge etter det første skjelvet ble det registrert ytterligere et skjelv nær det samme området. Dette ble målt til en styrke på 4,6. Ifølge kinesiske myndigheter er det andre jordskjelvet sannsynligvis en «kollaps».

Den sørkoreanske værvarslingstjenesten melder at den uvanlige seismiske aktiviteten skjedde i Kilju i den nordlige Hamgyong-provinsen.

Hydrogenbombe

Nord-Korea har utviklet en hydrogenbombe som kan festes til den nye interkontinentale raketten landet har utviklet, meldte det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA søndag.

Men det er fortsatt uklart om nordkoreanerne har lyktes med å forminske sine våpen, og om de har en hydrogenbombe som fungerer. Ifølge landets statlige nyhetsbyrået har Nord-Koreas leder Kim Jong-un inspisert et slikt våpen ved landets kjernevåpeninstitutt.

KCNA skriver at Kim uttalte at hydrogenbomben var «et kjernefysisk våpen med supereksplosiv kraft laget ved egen innsats og teknologi».

Fakta: Nord-Koreas kjernefysiske våpenprogram 1970-tallet: Nord-Korea starter arbeidet med å utvikle sin egen versjon av Sovjetunionens Scud-B-rakett, som har en rekkevidde på 300 kilometer.

1984: Nord-Korea gjennomfører sin første prøveskyting.

1987-1992: Nord-Korea begynner utvikling av sine egne varianter av missilene Scud-C (500 kilometer), Rodong-1 (1300 kilometer), Taepodong-1 (2500 kilometer), Musudan-1 (3000 kilometer) og Taepodong-2 (6700 kilometer)

August 1998: Taepodong-1 prøveskytes over Japan, i det som skal være et forsøk på å skyte opp en satellitt.

September 1999: Stans i prøveskytingene for å komme USA i møte.

12. juli 2000: Femte runde i forhandlingene mellom USA og Nord-Korea ender med brudd, etter at nordkoreanerne krever 1 milliard dollar i året for å avstå fra missiloppskytinger.

3. mars 2005: Nord-Korea erklærer at de avslutter prøvestansen på grunn av Bush-administrasjonens fiendtlige politikk.

5. juli 2006: Nord-Korea prøveskyter syv missiler, inkludert en langtrekkende Taepodong-2 som eksploderer etter 40 sekunder.

9. oktober 2006: Nord-Korea gjennomfører en underjordisk atomvåpentest.

5. april 2009: Nord-Korea skyter en langdistanserakett over Japan og inn i Stillehavet, som skal ha vært enda et forsøk på å skyte opp en satellitt. USA, Japan og Sør-Korea anser det som en prøveskyting av Taepodong-2.

25. april 2009: Nord-Korea gjennomfører enda en underjordisk atomprøvesprengning.

13. april 2012: Nord-Korea skyter opp det de hevder er en langdistanserakett som skal skyte opp en satellitt, men den går i oppløsing kort etter oppskytningen.

12. desember 2012: Nord-Korea lykkes i å skyte opp en satellitt ved hjelp av en flertrinnsrakett.

13. februar 2013: Nord-Korea gjennomfører sin tredje underjordiske atomprøvesprengning.

16. januar 2016: Nord-Korea gjennomfører en fjerde underjordisk atomprøvesprengning av det de hevder er en hydrogenbombe – noe som blir bestridt av eksperter.

9. mars 2016: Kim Jong-un hevder at Nord-Korea har utviklet et atomstridshode som kan plasseres i et missil.

23. april 2016: Nord-Korea testfyrer en rakett fra en undervannsbåt.

8. juli 2016: USA og Sør-Korea offentliggjør planer om et missilforsvarssystem – THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

3. august 2016: Nord-Korea avfyrer for første gang et ballistisk missil inn i Japans økonomiske sone.

9. september 2016: Femte atomvåpentest.

6. mars 2017: Nord-Korea avfyrer fire ballistiske raketter i det de sier er en øvelse på et angrep på USAs baser i Japan.

7. mars 2017: USA begynner utplassering av THAAD-systemet i Sør-Korea.

14. mai 2017: Nord-Korea avfyrer en ballistisk rakett som flyr 700 kilometer før det lander i Japanhavet. Analytikere mener raketten har mulighet til å nå den amerikanske øyen Guam, 4.500 kilometer borte.

4. juli 2017: Nord-Korea avfyrer et ballistisk missil som flyr 930 kilometer før det lander i Japan-havet. Analytikere mener missilet har en beregnet rekevidde på 6.700 kilometer, noe som betyr at det kan nå Alaska. Pyongyang sier det dreier seg om en interkontinental ballistisk rakett av typen Hwasong-14.

28. juli 2017: Nord-Korea avfyrer en ny ballistisk rakett som ifølge Pentagon flyr om lag 1.000 kilometer før det lander i Japan-havet.

29. august 2017: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett som flyr over Japan før den lander i Stillehavet.

3. september 2017: Et jordskjelv målt til styrke 6,3 finner sted ved Nord-Koreas område for kjernefysisk prøvesprengning. Nord-Korea gjennomfører sin sjette kjernefysiske prøvesprengning, ifølge japanske myndigheter. Kilder: AFP, NTB

Ytterligere press

Japans statsminister Shinzo Abe og USAs president Donald Trump er enige om å legge ytterligere press på Nord-Korea for å få regimet til å endre sin politikk.

– Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet, for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.

Det var den tredje samtalen mellom de to lederne siden myndighetene i Pyongyang sist tirsdag fyrte av et ballistisk missil over den japanske øyen Hokkaido.

Trump har tidligere advart med «ild og vrede» mot Nord-Korea, og uttalt at Washingtons våpen er «ladede og klare».