Kvinne funnet drept, knyttet til gisselsituasjon i Dresden

En kvinne er funnet drept i en bolig i Dresden, og funnet ses i sammenheng med en gisselsituasjon lørdag formiddag, melder tysk politi.

En person er anholdt etter gisselsituasjonen i Dresden lørdag.

Politiet i Dresden tror gjerningspersonen kan være psykisk syk.

NTB-AP-DPA

Kvinnens sønn er mistenkt gjerningsperson.

Kvinnen ble funnet drept i en leilighet, sier politiet til nyhetsbyrået DPA. De knytter drapet opp mot den gisselsituasjonen som fant sted i byens sentrum lørdag formiddag.

Like før klokken 13 opplyser politiet at de har anholdt den antatte gjerningspersonen, og at vedkommende ble skadd under aksjonen. Gislene er fysisk uskadd, ifølge politiet.

Videre sier de at gjerningspersonen virker forvirret og at han muligens lider av psykisk sykdom.