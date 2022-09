Tyrkiske myndigheter: – Fem barn og en kvinne druknet etter at den greske kystvakten grep inn overfor overfylt båt

Tyrkiske myndigheter oppgir at fem barn og en kvinne druknet sørvest for Tyrkia etter at den greske kystvakten stanset båten de satt i og satte dem i livbåter utenfor kysten av Tyrkia.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge den tyrkiske kystvakten ble en overfylt båt som var på vei fra Libanon til Italia med over 80 mennesker, avskåret av den greske kystvakten denne uken. De om bord skal ha blitt satt i fire livbåter sørvest for Tyrkia, som ifølge kystvakten begynte å drive.

Den greske kystvakten avviser påstandene om at de var innblandet i en såkalt «pushback» som endte med at seks mennesker druknet i tyrkisk farvann. Pushback – det å tvinge potensielle asylsøkere tilbake over en grense, er ulovlig i henhold til internasjonalt lovverk.

Ifølge den tyrkiske kystvakten var det to babyer blant de omkomne. Fem personer er fortsatt savnet, hvorav to er barn, mens 73 mennesker ble reddet.

Båten var 15 fot stor og skal ha forlatt den libanesiske byen Tripoli 10. september med kurs for Italia.