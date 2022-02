Støre åpen for økt norsk nærvær i Øst-Europa

Støre kaller Russlands militærøvelse med Hviterussland en opptrapping av Ukraina-krisen og vil ikke utelukke å styrke norsk tilstedeværelse i Øst-Europa.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) reiste fredag til havtoppmøtet One Ocean i franske Brest. Det er ventet at mange av statslederne også vil snakke sammen om Ukraina-krisen når de møtes i Frankrike. Foto: Javad Parsa / NTB

– Kombinasjonen av energi og militær mobilisering utgjør den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden den kalde krigen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som fredag er på havtoppmøtet «One Ocean» i Brest i Frankrike.

Der skal han blant annet møte den franske presidenten Emmanuel Macron, som den siste uken har drevet skytteldiplomati mellom Ukraina og Russland i et forsøk på å stabilisere den spente situasjonen.

Nato frykter en russisk invasjon i Ukraina, noe russerne på det sterkeste har avvist – tross troppeforflytninger til grensen.

– Farlig situasjon

Torsdag startet Russland en ti dager lang militærøvelse med Hviterussland, noe Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har kalt «et farlig øyeblikk for europeisk sikkerhet».

Støre er tydelig på at det som har skjedd inn mot helgen er en militær opptrapping.

– Det er en farlig situasjon når du får militær mobilisering, høy øvelsesaktivitet mellom parter som står politisk mot hverandre, tett på. Historien har vist at militære øvelser kan brukes som opptakt til invasjon, press eller annen militær konfrontasjon, sier Støre til NTB på et privatfly på vei til Brest fredag morgen.

– Den russiske militære mobiliseringen ved Ukrainas grenser og i Hviterussland har et tydelig mål om å presse saker på dagsordenen som Russland vil ha endret. Da er det viktig for Europa og Nato å stå samlet, og for Norge er det helt avgjørende, sier Støre.

Vurderer bidrag

Statsministeren sier regjeringen fortløpende vurderer om Norge skal bidra med støtte til allierte i Europa. Norge bidrar allerede til Nato-styrken i Litauen, men har foreløpig ikke sendt soldater til østeuropeiske land, slik blant annet Danmark og Frankrike har gjort.

– Det er eventuelt snakk om et samarbeid med baltiske land i en nordisk-baltisk kontekst, sier Støre.

– Er det aktuelt for Norge å styrke tilstedeværelsen i Øst-Europa?

– Vi utelukker ikke det. Vi følger det nøye, sier Støre.

Han gjør det samtidig tydelig at Norge ikke kommer til å sende våpenet til Ukraina. Det har også Utenriksdepartementet tidligere slått fast overfor NTB.

– Norge selger ikke våpen til land der det er krig, sier Støre.