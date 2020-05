USA går til ny kamp mot Huawei

USA vil «tette smutthull» som de mener Huawei utnytter og tvinge teknologibedrifter verden over til å velge side mellom USA og Kina. Angrepet kan ramme milliarder av mennesker som bruker den kinesiske teleprodusentens telefoner og nettverk.

Publisert Publisert Nå nettopp

Huawi frykter at USAs angrep på selskapet er et forsøk på å knuse bedrifter utenfor landets grenser. Bildet er fra selskapets hovedkvarter i Shenzhen, der Huaweis administrerende direktør Guo Ping, talt på Huawei Global Analyst Summit 2020, denne uken. Foto: DAVID KIRTON / X07145

På årsdagen for det seneste amerikanske angrepet på Huawei gjør den amerikanske regjeringen et nytt forsøk på å sette den kinesiske telegiganten ut av spill.

Det gjør man ved å forby alle virksomheter i hele verden å selge utstyr med amerikanskprodusert teknologi til Huawei. Om de blir tatt i å gjøre det vil de miste muligheten til å handle med amerikanske bedrifter, inkludert tilgang til det amerikanske markedet.

Les også Trump: Uaktuelt å endre handelsavtalen med Kina

Fakta Huawei Kinesisk industriselskap. Produsent av mobiltelefoner og annet telekommunikasjonsutstyr. Etablert i 1987 av Ren Zhengfei og har sitt hovedkvarter i Shenzhen i Guangdong-provinsen i Kina. Selskapet er privateid og har over 180.000 ansatte og virksomheter i 170 land, deriblant Norge. Har levert teknologi til mobiltelefoninett i blant annet Norge, Sverige, Nederland og delstaten California. Huawei er fra flere hold blitt beskyldt for å være en forlenget arm for kinesisk etterretning, noe selskapet selv benekter. Kilde: NTB Les mer

Det var også budskapet i fjor, men Huawei har inntil videre klart å sno seg unna. Kenneth Fredriksen, nordmannen som er visedirektør i Huawei med ansvar for Sentral-Europa, Øst-Europa og Norden, kunne i januar juble over at Huawei kom styrket ut av 2019 med en vekst på 18 prosent sammenlignet med året før.

– Huawei har dratt nytte av et smutthull, sier Keith Krach, den amerikanske visehandelsministeren.

– Det stopper i dag. USA tetter smutthullet, sier Krach videre.

Huawei mer bekymret

Huawei har utviklet sine egne komponenter for å gjøre seg uavhengige av amerikanskprodusert maskinvare og programvare, men selskapet har fortsatt behov for amerikansk teknologi for å kunne produsere disse komponentene.

Denne gangen virker det som at Huaweis toppledelse mer nervøs, og nå snakker de om en «overlevelseskamp».

«USA utnytter sin teknologiske styrke til å knuse bedrifter utenfor landets egne grenser», heter det i en erklæring fra Huawei.

«Det er uunngåelig at vår forretning blir berørt», heter det videre.

Stridens kjerne er utrullingen av neste generasjons mobilnettverk, det såkalte 5G-nettet, hvor Huawei så langt er den dominerende leverandøren av det tekniske utstyret for fremtidens sentrale digitale infrastruktur.

«De nye reglene vil berøre utvidelse, vedlikehold og drift av nettverk som vi har rullet ut i over 170 land, og som er verdt flere hundre milliarder dollar», skriver Huawei.

Frykter ny handelskonflikt

Ifølge næringslivsmediet Forbes har Huawei imidlertid ett års forbruk med komponenter på lager.

Jens Ladefoged Mortensen, lektor ved Københavns Universitet med spesialisering i internasjonal handel, vurderer at angrepet på Huawei kan føre til at handelskonflikten mellom USA og Kina blusser opp igjen. Her har det ellers rådet en slags «våpenhvile» siden jul.

Han forventer ikke at krigen kan stanse utrullingen av 5G-nettverket, men han antar at utbyggingen vil bli dyrere og at den kan ta lengre tid. Slik han ser det forsøker amerikanerne å tvinge teknologiske virksomheter verden over til å velge side mellom USA og Kina.

– Det vil fragmentere hele nettet av globale forsyningskjeder, som allerede er utfordret på grunn av koronapandemien. Derfor blir det dyrere, sier Jens Ladefoged Mortensen.

Amerikansk innenrikspolitikk

– Det handler om hvem som kommer til å dominere fremtidens digitale infrastruktur og dermed det teknologiske og økonomiske verdensherredømmet, forklarer han.

Derfor gjelder det for amerikanerne å smi mens jernet er varmt, før Kina befester sin dominans i 5G-utbyggingen.

– Men det handler i høy grad også om amerikansk innenrikspolitikk. Kampen mot Kina skal gi Donald Trump en trumf frem mot valget i november. Derfor kommer dette akkurat nå, vurderer Jens Ladefoged Mortensen.

– Eskaleringen kommer imidlertid på det verst tenkelige tidspunktet, hvor verdensøkonomien står i en historisk dyp krise på grunn av koronapandemien. Gjenoppblussingen av handelskonflikten vil kun forsterke denne krisen, sier han.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN