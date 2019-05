Hertuginne Meghan fødte mandag morgen en gutt. Det var den stolte far, prins Harry, som selv kunngjorde nyheten mandag ettermiddag.

Britene har ventet og ventet i ukevis på nyheten om fødselen, og mandag ettermiddag ble det endelig klart.

En tydelig stolt og rørt far kunne fortelle det ventende pressekorpset at Meghan hadde født en sønn.

– Vi kan med glede kunngjøre at Meghan og jeg fikk en gutt tidlig i morges. En velskapt gutt, sa prins Harry og smilte stort.

– Mor og barn har det utrolig bra, det har vært den største opplevelsen jeg noensinne har kunnet forestille meg, sa den nybakte faren.

Imponert

Han la ikke skjul på at han er imponert over kona.

– Hvordan kvinner klarer å gjøre dette, er helt ubegripelig. Vi er henrykte og svært takknemlige over all kjærlighet og støtte fra alle der ute. Dette har vært så fantastisk at jeg vil dele det med alle, sa han videre.

Ifølge den offisielle kunngjøringen fra Buckingham Palace ble den lille prinsen født klokken 5.26 britisk tid og veide 3,26 kilo.

Prins Harry opplyser at han og hertuginne Meghan ennå ikke har bestemt seg for navn.

Nummer sju i arvefølgen

Den nyfødte gutten er nummer sju i arvefølgen til den britiske tronen etter bestefar prins Charles, onkel prins William, søskenbarna prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis og faren prins Harry.

Meghan og Harry giftet seg i mai i fjor og er bosatt i Frogmore Cottage nær Windsor slott. For få uker siden opplyste paret at de ønsket at fødselen skulle foregå så privat som mulig, og det er foreløpig ikke kjent hvor den fant sted.