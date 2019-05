Storbritannias prins Harry og kona Meghan har fått en sønn. Det var den stolte far som selv kunngjorde nyheten.

Britene har ventet og ventet i ukevis på nyheten om fødselen, og mandag ettermiddag ble det endelig klart. Buckingham Palace opplyste at fødselen var i gang, og ved 14.40-tiden kunne en tydelig stolt og rørt far fortelle det ventende pressekorpset at Meghan hadde født en sønn.

Den lille prinsen veier 3,26 kilo, og de ferske foreldrene har ennå ikke bestemt navn, ifølge prins Harry.

Meghan og Harry giftet seg i mai i fjor og er bosatt nær Windsor slott. For få uker siden opplyste paret at de ønsket at fødselen skulle foregå så privat som mulig.