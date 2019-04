Nordirsk politi har pågrepet to tenåringer i forbindelse med drapet på en journalist under opptøyer i Derry torsdag kveld.

Det dreier seg om to menn på 18 og 19 år, opplyste nordirsk politi lørdag morgen. De er pågrepet på bakgrunn av antiterrorlovgivning, men foreløpig foreligger det ingen flere opplysninger om dem.

Den 29 år gamle journalisten Lyra McKee ble skutt og drept under opptøyene i Derry torsdag kveld. Trolig ble hun truffet av et streifskudd

Politiet offentliggjorde opptak fra overvåkingskameraer. Videoene viste en maskert mann som satt på huk bak en bygning og avfyrte skudd. En annen mann plukket deretter opp noe fra bakken.

– Vi deler disse videoene for å oppfordre alle som har informasjon til å ta kontakt med oss. Lokale innbyggere kjenner til mannens identitet, og vi ønsker å fjerne drapsmannen fra våre gater, sa sjefetterforsker Jason Murphy fredag.

Terror

Drapet har skapt sterke reaksjoner både i Storbritannia og EU, og politiet ser på saken som en terrorhendelse.

McKee ble et kjent navn i Nord-Irland da hun i 2014 skrev et blogginnlegg om hvordan det var å vokse opp som lesbisk i landets hovedstad Belfast. Hun hadde nylig inngått to bokavtaler. McKees partner Sara Canning deltok i en minnemarkering fredag.

– Dette meningsløse drapet har tatt fra meg mitt livs kjærlighet og kvinnen jeg ville bli gammel med, sa Canning.

Nye IRA

Politiet mener Nye IRA sto bak torsdagens opptøyer der biler ble påtent og brannbomber ble kastet av maskerte menn. Nye IRA er en utbrytergruppe fra Den irske republikanske hær (IRA), som formelt ble oppløst etter fredsavtalen i 2008.

Derry har historisk vært et midtpunkt for den blodige konflikten i Nord-Irland, som startet i 1969, også kjent som The Troubles. Konflikten utspilte seg mellom katolske republikanere som ønsker at Nord-Irland skulle bli del av et forent Irland og protestantiske lojalister som ville beholde tilhørigheten til Storbritannia.