Politikere og prester lar bombeflyene stå. Nå fjernstyrer de angrepene sine gjennom datamaskiner

Uten blodsutgytelser, men minst like farlig: Iran har angrepet et israelsk vannverk, og Israel har kortvarig stengt en stor iransk havn. En opptrapping er i gang. Begge demonstrerer at de kan angripe strategisk følsom infrastruktur uten å løsne et eneste skudd.

Iran og Israel har begynt å angripe hverandre over nettet. Foto: Kacper Pempel, Reuters/NTB Scanpix