OMKOM: 33 mennesker omkom i brannen i et animasjonsstudio i Kyoto i Japan torsdag. FOTO: AP / NTB scanpix

Japanske medier: Mann startet mordbrann som hevn

Mannen som er mistenkt for å ha startet mordbrannen i Kyoto i Japan, skal ifølge japanske medier ha gjort det for å hevne et angivelig bokplagiat.