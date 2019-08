Selv om britene skulle forlate EU 31. oktober er ikke brexit et lukket kapittel, sier den irske statsministeren, Leo Varadkar.

– Endelig skjer det noe.

Den britiske kvinnen jeg møtte på et selskap i London forleden dag hadde ikke stemt for brexit. Og hun kunne ikke drømme om å stemme på det konservative partiet. Likevel var hun lettet over statsminister Boris Johnsons stålsatte krav om at Storbritannia forlater EU 31. oktober, med eller uten en avtale – koste hva det koste vil.

Fakta: Viktige brexitdatoer 3. september: Underhuset, det britiske parlamentet, har sitt første møte etter sommerferien. Kort etter ventes det at Labour fremsetter et mistillitsforslag mot statsminister Boris Johnson. 17.–18. oktober: EU-toppmøte i Brussel. 31. oktober: Datoen hvor Storbritannia – ifølge planen – forlater EU.

For selv om denne kvinnen helst vil at Storbritannia forblir i EU, så tror hun ikke på at det kommer til å skje, og mest av alt er hun nå så lei av å høre og lese om brexit at hun bare ønsker at det hele skal være overstått så raskt som mulig.

Tirsdag 6. august var det nøyaktig to uker siden Boris Johnson ble valgt som ny partileder for det konservative partiet og dagen etter innsatt som ny statsminister. Og tirsdag 6. august ble dagen da brexit igjen ble satt på spissen.

Intet nytt fra EU

Kan parlamentet forhindre at Storbritannia forlater EU uten en avtale? Boris Johnson og hans no deal-plan er i grunnen en trussel. Han mener at det er den beste måten å tvinge EU tilbake til nye forhandlinger. Et annet spørsmål er om det kan finnes et parlamentarisk flertall til å avsette Johnson, og omvendt, om det finnes et parlamentarisk flertall for å unngå at han blir avsatt.

Det var ikke fordi at det har skjedd noe nytt i løpet av de siste to ukene at EU – igjen – har meldt at man ikke ser noen muligheter for å forhandle på plass en ny avtale enn den som unionens forhandlere inngikk med Boris Johnsons forgjenger, Theresa May. EU ser heller ingen mulighet for å droppe den såkalte «back stopp»-løsningen, slik Boris Johnson krever.

Back stop-løsningen er en slags forsikring eller nødløsning som skal hindre en hard grense mellom Irland (EU) og Nord-Irland (Storbritannia) på tvers av den irske øyen. Løsningen deler navn med sikkerhetsnettet man som regel finner bak målområdet i sporter som fotball og ishockey, hvor publikum skal være sikret mot å få en ball i hodet, men hvor de likevel skal kunne se spillet.

Åpen og lukket grense

På samme måte skal grensen mellom Nord-Irland og Irland være både åpen og lukket. Grensen må være åpen for å sikre freden og ånden i den såkalte langfredagsavtalen fra 1998, som satte en stopper for en langvarig etnonasjonalistisk konflikt. Det er ekstremt viktig for både Irland og Nord-Irland at denne avtalen respekteres.

Samtidig vil det altså være en lukket grense i den forstand at grensen blir en del av EUs ytre grense når britene forlater den europeiske unionen, og dermed også det indre markedets grense. Det innebærer at alle varer som skal krysse grensen må fortolles. Back stop-løsningen skal omgå dette problemet ved at britene forblir i EUs tollunion inntil man har funnet en mer farbar løsning på grensedilemmaet.

Uspiselig for Johnson

For Boris Johnson er dette imidlertid helt uspiselig. Derfor har han satset alt på ett kort og håper at EU vil bli mer bøyelige i sine krav dersom Storbritannia står fast på at man er klar til å styre skuten ut i ukjent farvann ved å forlate unionen uten en avtale.

Johnson har nå sparket ballen tilbake til Brussel og krever at EU finner en løsning. For normalt er EU, som en sammenslutning av selvstendige nasjoner, alltid klare til forhandling. Forskjellen denne gang er at EU er mer forpliktet til å støtte Irland og EUs indre marked enn å støtte Storbritannia på vei ut av unionen, og derfor er ikke EU interessert i å ta imot ballpasningen fra Boris Johnson. Den er i stedet blitt sparket i retur over kanalen.

Her har ballen landet på det politiske bordet, hvor parlamentet og regjeringen ennå ikke har klart å danne flertall for annet enn hva man ikke vil når det gjelder brexit. Slik var det under Theresa May, og Boris Johnson står overfor akkurat samme parlamentariske sammensetning – bortsett fra at de konservative har mistet ett mandat, og nå kun har én enkelt stemme i flertall sammen med det nordirske unionistpartiet, DUP.

Truer med mistillit

Labour rasler allerede nå med trusler om et mistillitsforslag mot Johnson når Underhuset endelig er tilbake fra sommerferie i september. Og da starter det helt store statsrettslige spillet. For hva skjer dersom et flertall har mistillit til statsministeren?

I en rekke andre land ville statsministeren normalt gått av. I Storbritannia er det imidlertid 14 dagers betenkningstid hvor en alternativ regjering kan dannes. Men kan man få til det? For det er jo fortsatt et flertall for den konservative regjeringen, selv med kun én stemmes overvekt. Og vil opposisjonen stille seg bak Labours Jeremy Corbyn som alternativ statsminister?

Det er det ene spørsmålet. Alternativt diskuteres det om det kan dannes en midlertidig regjering som kun skal oppheve Storbritannias aktivering av Lisboa-traktatens artikkel 50, som offisielt startet britenes utmelding fra EU, for så å utlyse nytt valg.

Kan bli nyvalg

Det andre spørsmålet er hva Boris Johnson kan gjøre. Her har hans topprådgiver, Dominic Cummings, nevnt at Johnson allerede nå kan utlyse valg etter 31. oktober. Altså etter at britene ifølge planen har forlatt EU. Dermed vil man kunne kortslutte parlamentets planer om å avblåse eller utsette brexit.

I de fleste andre land ville dette vært på kanten av eller i strid med grunnloven, men heldigvis for Johnson og Cummings har ikke britene noen skriftlig grunnlov. Det finnes nedskrevne parlamentariske spilleregler, men det er mer flytende. For selv om en grunnlov er gjenstand for fortolkning, så er det å ikke ha en nedskrevet grunnlov grunnlag for ekstrem fortolkning. Og alle scenarioer blir endevendt i et klima hvor tilliten er totalt fraværende.

Som liberaldemokraten Tom Brake sa til avisen The Independent finnes det et ord for en statsminister som bevisst setter det parlamentariske demokratiet til side: en diktator.

Langt fra over

Kvinnen jeg møtte i selskapet forleden må derfor finne seg i å høre om og lese om brexit i lang tid fremover. Det er ikke over, selv om hun er lei. Og det slutter heller ikke 31. oktober, selv om det skulle ende med at britene forlater Den europeiske unionen denne dagen. Det er nemlig mange forhandlinger som venter utenfor stupet.

Som den irske statsministeren Leo Varadkar sa da han besøkte Nord-Irland tirsdag:

– Brexit er ikke en storm som passerer eller en naturkatastrofe vi kan forberede oss på. Det er en permanent endring i relasjonene mellom EU, Irland og Storbritannia.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN