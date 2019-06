Sarah Sanders går av som pressetalskvinne i Det hvite hus og flytter hjem til Arkansas, opplyser president Donald Trump.

– Hun er en svært spesiell person med ekstraordinære talenter og har gjort en utrolig jobb, skriver Trump på Twitter.

– Jeg håper at hun stiller til valg som guvernør i Arkansas – hun vil være fantastisk, fortsetter han.

– Sarah, takk skal du ha for en godt utført jobb, skriver Trump.

Sarah Sanders har vært talskvinne for Trump siden juli 2017, men begynte å jobbe for ham alt i valgkampen i februar året før.

Hun er en av få tidligere valgkampmedarbeidere som fortsatt er å finne i Det hvite hus, og regnes som en av Trumps nærmeste og mest betrodde medarbeidere.

Ifølge Trump forlater hun stillingen ved utgangen av juni. Det er ikke utpekt noen etterfølger.

Ber Trump sparke Conway

Torsdag kveld meldes det også at Office of Special Counsel (OSC), som er et føderalt uavhengig tilsynsorgan, ber president Donald Trump om å gi Kellyanne Conway sparken som rådgiver fordu hun ved en rekke anledninger har brutt den såkalte Hatch-loven.

Ansatte i Det hvite hus har i henhold til loven begrenset politisk handlingsrom og kan ikke benytte sin offisielle autoritet til å påvirke valg.

Tilsynsorganet mener Conway har brutt loven ved å ytre seg kritisk om demokrater som kjemper om å bli partiets presidentkandidat, blant dem Joe Biden, Bernie Sanders og Seth Moulton.

Det hvite hus har så langt avfeid rapporten og mener den bør trekkes tilbake. Trumps talsmann Steven Groves sier tilsynets beslutning er «uten sidestykke» og bryter med Conways ytringsfrihet og rett til en rettferdig prosess.

Conway selv har ikke ønsket å kommentere oppfordringen fra OSC.