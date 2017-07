Trump oppfordrer de republikanske senatorene til å være med på å lage en helt ny helsereform, etter at enda to senatorer sier nei til den foreslåtte reformen.

Det er senatorene Mike Lee og Jerry Moran som har gått ut og sagt at de ikke støtter forslaget til en ny helsereform i USA.

Tidligere har Susan Collins og Rand Paul kunngjort at de ikke vil stemme for en ny reform.

Republikanerne har 52 seter av Senatets 100 seter og kan bare tåle at to unnlater å stemme for forslaget for å få det igjennom.

På Twitter skriver Trump at republikanerne burde skrote Obamacare og begynne på en ny helsereform med blanke ark. Han hevder også at demokratene vil stelle seg bak forslaget.

Sent lørdag kveld ble det bekreftet at avstemningen om presidents helsereform er utsatt, på grunn av usikkerhet rundt støtten for forslaget.

Å erstatte Obamas helsereform er blant presidentens hjertesaker, men forslaget har fått kraftig kritikk fra flere hold. Selv om deler av Obamacare foreslås bevart, vil reformutkastet som nå ligger på bordet i Senatet, strupe brorparten av finansieringen.

I tillegg kan Medicaid, den statlige sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, bli faset ut.

Delstaten New Yorks justisminister Eric Schneiderman sier han vil gå til sak mot regjeringen dersom republikanerne stemmer for en ny helsereform.

Schneiderman mener det er en rekke juridiske og konstitusjonelle feil og mangler ved den nye reformen som er lagt fram.