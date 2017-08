Avgjørende spørsmål gjenstår når EU og Storbritannia møtes til tredje forhandlingsrunde om betingelsene for britisk utmelding fra unionen.

Den konservative britiske brexitministeren David Davies møter sin EU-motpart, sjefforhandler Michel Barnier, i Brussel sent mandag.

Dette innledende møtet er startskuddet for tre dagers intens tautrekking. Flere hundre personer på begge sider er involvert, delt inn i grupper der hovedspørsmålene om kostnadene ved selve atskillelsen og det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia skal avklares.

EU står fast på at det må være tilstrekkelig fremgang på tre hovedområder, før partene kan diskutere hvordan det fremtidige forholdet skal være. De tre områdene er selve skilsmissekostnadene, rettigheter for EU-borgere og kontrollen av grenseområdet mellom republikken Irland og den britiske provinsen Nord-Irland.

Avvist

Britene vil forhandle parallelt om hovedspørsmålene og mener at enighet om fremtidig handel kan bidra til å løse andre spørsmål. Denne fremgangsmåten blir kontant avvist på EU-siden som ikke har lagt skjul på at tredje forhandlingsrunde møtes med lite håp om fremgang i de grunnleggende spørsmålene.

Kilder i Brussel sier at man i kommisjonen er lei av å bli overøst med britiske krav og standpunkter som ikke gir noen detaljert oversikt over hvordan utfordringene skal løses.

Barnier gjentok for få dager siden EUs standpunkter i en twittermelding. Han betegnet dem som klare og utvetydige og sier at de har vært slik siden dag én.

Til britisk presse sier brexitminister Davies at de britiske standpunktene er resultatet av hardt arbeid og grundige avveielser. Han uttrykker håp om at de vil danne basis for konstruktive runder i ukene fremover.

– Vi er klare til å brette opp ermene og kaste oss over arbeidet nok en gang, sier Davies.

Styrer på nåde

Situasjonen på britisk side er komplisert etter at statsminister Theresa Mays forsøk på å styrke sin posisjon gjennom nyvalg endte med det stikk motsatte. Hun tapte flertallet i Parlamentet og styrer nå med støtte fra et lite, ultrakonservativt nordirsk parti, Det demokratiske Unionistpartiet.

Dette partiet nærer dyp mistro til EU-landet Irland, noe som har ført til spekulasjoner om at brexit kan komme til å fyre opp under spenningen på den grønne øyen. Men EU har gjort det helt klart at utfordringer for den nordirske fredsprosessen ikke kan brukes som forhandlingskort i Brussel.

Regningen for bruddet, det vil si britenes forpliktelser i EUs langtidsbudsjett, er det stor uenighet om. EU mener det er snakk om rundt 100 milliarder euro, mens man på britisk side angivelig tenker seg noe rundt 40 milliarder euro. EU-kilder sier man foreløpig ikke er opphengt i selve tallet, men snarere i prinsippene for hvordan britenes forpliktelser skal regnes ut.

Blair i byen

Det er angivelig en tilfeldighet, men britisk presse har gjort mye ut av et besøk som tidligere statsminister og EU-entusiast Tony Blair skal ha i Brussel torsdag, da den tredje forhandlingsrunden avsluttes. Blair skal møte kommisjonspresident Jean-Claude Juncker, men EU fastholder at dette ikke har noe med brexitforhandlingene å gjøre.

Søndag ble det kjent at det britiske opposisjonspartiet Labour går inn for at Storbritannia skal delta i det indre marked og tollunionen vesentlig lenger enn til mars 2019, som er forhandlingenes sluttdato.

Labours skyggeminister for brexit, Keir Starmer, vil unngå det statsminister May kaller et klart brudd, dersom det skjærer seg i Brussel. Labour vil ha en overgangsperiode som er «så kort som mulig, men så lang som nødvendig».