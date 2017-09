En firedel av husene i Florida Keys antas å være ødelagt etter uværet Irma, ifølge amerikanske myndigheter. Fortsatt er 15 millioner strømløse i delstaten.

Ekstremværet forårsaket store ødeleggelser på Floridahalvøya i helgen, noe svekket etter å ha herjet en rekke karibiske øyer som en kategori 5-orkan.

– Noen av de foreløpige anslagene går ut på at 25 prosent av husene i the Keys innledningsvis ble ødelagt, og 60 prosent har blitt påført skader. Dette er grunnen til at vi ba folk om å evakuere, sier Brock Long, direktør i det føderale katastrofehåndteringsorganet FEMA.

– Omtrent hvert eneste hus i the Keys har blitt rammet på et eller annet vis, sier han på en pressekonferanse tirsdag.

Øygruppa langs Floridasundet begynner rundt 24 kilometer sør for Miami og inkluderer byen Key West helt i sør. Området hadde en anslått befolkning på drøyt 70.000 i 2010.

Florida Keys ser ut til å ha blitt hardest rammet av uværet etter at det nådde USA. Irma svekket seg kraftig på vei nordover, og var mandag nedgradert til en tropisk storm. Tirsdag var imidlertid fortsatt rundt 15 millioner mennesker strømløse i Florida som følge av ekstremværets herjinger.

I det sørøstlige USA har uværet ifølge myndighetene forårsaket ti dødsfall. Rundt 40 mennesker mistet livet som følge av Irma i Karibia, deriblant ti på Cuba.