Spansk luftrom åpnes igjen etter at det var stengt på grunn av kinesiske romrakettrester

Spansk luftrom åpnes igjen etter at det fredag holdt stengt en periode fordi det var ventet at deler av en kinesisk romrakett kan falle over Spania.

NTB

Det melder VG.

– Prognosen er at området åpnes igjen om noen minutter og trafikken vil begynne å ta av fra flyplassene med berørte ruter. Likevel vil det ta litt tid før trafikken går som normalt, skriver lufttrafikkontrollørene i Spania på Twitter.

La Vanguardia skriver at det ikke er uvanlig at deler av ødelagte kinesiske romfartøyer faller til jorden. Som regel lander delene i havet.

Restene fra en kinesisk romrakett som veier rundt 20 tonn var ventet å falle ned i jordens atomsfære over Spania fredag, ifølge den spanske avisen.

Romraketten har vært involvert i oppbyggingen av en kinesisk romstasjon, ifølge VG.