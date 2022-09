Utenlandsstemmer og forhåndsstemmer kan avgjøre det svenske valget

Kun 47.000 stemmer skiller rød og blå blokk i valget. Nå venter svenskene spent på om forhåndsstemmer og utenlandsstemmer kan vippe det jevne resultatet.

Moderaternas partileder Ulf Kristersson (M) taler på Moderaternas valgvake på Clarion Sign søndag kveld.

NTB

Moderaternas leder Ulf Kristersson ligger mandag an til å overta som statsminister, men tør ennå ikke feire seieren. Han ber velgerne om tålmodighet, men erkjenner at vanskelige samtaler venter på blå side.

– Jeg kommer til å være ekstremt ydmyk, men jeg er klar til å gjøre alt jeg kan for å skape en ny, effektiv og stabil regjering, sier Kristersson.

Tross hans syltynne ledelse, er det lite trolig at Socialdemokraternas Magdalena Andersson klarer å ta igjen forspranget, mener matematikkprofessor Svante Linusson.

– Det er ikke mulig å være sikker, men det oppleves ikke som det ligger an til at de rødgrønne skal klare å hente inn dette, sier han til Expressen.

Borgerlig sterkere hos forhåndsstemmere

Den blå blokken får 175 mandater i Riksdagen mens den rødgrønne får 174, viser foreløpige resultater mandag.

Ett mandat tilsvarer omtrent 20.000 stemmer. Det endelige resultatet ventes onsdag.

Vanligvis vil Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna, og til dels også Kristdemokraterna, gjøre det dårligere blant dem som forhåndsstemmer og utenlandsstemmer enn velgere for øvrig. Moderaterne gjør det vanligvis bedre.

Linusson mener det er lite trolig at Socialdemokraterna vil få nok stemmer til å lande det avgjørende mandatet som vipper flertallet.

– De har hatt veldig flaks i avrunding, og derfor må det gå veldig bra for dem med de siste stemmene for å få flertall. Det er ikke umulig, men det er ikke sannsynlig, sier han.

Sverigedemokraterna: Må diskutere ministerposter

Uansett hvilken side som vinner, ligger det an til vanskelige regjeringsforhandlinger. Moderaterna og Kristdemokraterna har sett for seg en borgerlig regjering der de to partiene kan få støtte i Riksdagen av Sverigedemokraterna og Liberalerna.

Men ettersom Sverigedemokraterna etter alt å dømme ender som landets nest største parti, varsler de krav om mer gjennomslag i samtalene som venter.

– Vår ambisjon er å sitte i regjering, sa partileder Jimmie Åkesson i sin tale valgnatten.

Signalene ble gjentatt da foreløpige resultater var klare mandag morgen.

– Det er klart at vi må kunne diskutere ministerposter. Det er klart vi må kunne prate om statsministerposten og Riksdagens talsmann og lederposter i de ulike riksdagskomiteene, sier partisekretær Richard Jomshof til SVT.

Talsmann tror det går raskere denne gang

Etter forrige valg var situasjonen så fastlåst at det tok flere måneder å få på plass en ny regjering. Det kommer ikke til å skje denne gangen, mener Riksdagens talsmann.

– Mitt stalltips er at det ikke kommer til å ta 134 dager slik det gjorde for fire år siden, sier talsmann Andreas Norlén til TT.

Han ser for seg tre mulige veier videre:

Statsminister Magdalena Andersson velger å gå av før Riksdagen samles 26. september. I så fall vil Norlén ta initiativ til samtaler med de andre partilederne for gi oppdrag om sonderinger.

Det andre alternativet er at statsministeren blir sittende og avventer den obligatoriske statsministeravstemningen som finner sted kort tid etter Riksdagens trer sammen. Får statsministeren flertallet støtte, kan regjeringen fortsette.

Det tredje scenarioet er at statsministeren taper avstemningen. Da vil man få en regjeringsdannelse på samme måte som i 2018.

Andreas Norlén ønsker ikke å si hvilket alternativ som er mest sannsynlig.

– Det er til syvende og sist i statsministerens hender.