Tidligere pave Benedikt stedt til hvile

Tidligere pave Benedikts kiste er nå i Peterskirken, der han er stedt til hvile i krypten. Nærmere 50.000 deltok i begravelsesseremonien.

Sørgende på plass i Vatikanet foran begravelsen til tidligere pave Benedikt.

Kirkeklokker ringte i Vatikanet for den tidligere paven da seremonien begynte, og da den enkle trekisten kom til Petersplassen tidlig torsdag morgen, applauderte de mange frammøtte. Seremonien, som var en modifisert utgave av ritualet som holdes når en sittende pave dør, inneholdt lesninger på tysk, italiensk, arabisk, portugisisk og fransk.

Pave Frans ledet seremonien.

Pave Frans ankom i rullestol, han sliter med et dårlig kne. Han ba for sin forgjengers sjel og holdt en preken der han knapt nevnte Benedikt ved navn, men kom med mer indirekte ros. Den tidligere pavens mangeårige sekretær, erkebiskop Georg Gänswein, kysset en bok med De fire evangeliene som ble plassert på kisten. En kardinal avsluttet seremonien ved å stenke kisten med vievann.

Den tidligere paven er nå gravlagt i krypten under Peterskirken. Der lå også pave Johannes Paul den 2. fram til han ble gjort til helgen.

Benedikt var pave fra 2005 til 2013, men valgte å gå av.

«Umiddelbar helgendom»

Pave Benedikt den 16., med det borgerlige navnet Joseph Ratzinger, døde på nyttårsaften, 95 år gammel. Han skrev historie flere ganger i sin gjerning: Han var den første tyske paven på 1.000 år da han ble valgt i 2005, og den første som trakk seg på 600 år i 2013. Før sin død hadde han uttrykt ønske om en enkel begravelse.

Nær 200.000 tok farvel mens Benedikt lå på paradeseng i tre dager. Det ble anslått at det kunne nærmere 100.000 til seremonien, men fasiten var nærmere 50.000. Mange var allerede på plass før gravferden begynte klokka 9.30. Blant dem var en lang rekke troende fra den tyske delstaten Bayern, der Benedikt opprinnelig kommer fra. Et korps fra brannvesenet i bygda Unterpfaffenhofen spilte den bayerske nasjonalsangen mens kista var på vei inn i Peterskirken.

Enorme mengder nattverdsoblater er utplassert på Petersplassen.

Enkelte av de sørgende ropte «santo subito,» som betyr «gjør ham til helgen straks». Dette ropet kom også under begravelsen til Benedikts forgjenger, Johannes Paul, i 2005. Han ble også helgenerklært av Benedikt.

Kardinaler ankommer begravelsen.

Mange ledere på plass

Ettersom Benedikt var avgått, var han ikke lenger statsoverhode. Tyskland og Italia sendte likevel offisielle delegasjoner til begravelsen, mens andre statsledere deltok som privatpersoner. I tillegg var mer enn 4.000 geistlige på plass, deriblant kardinal Joseph Zen, som egentlig sitter i fengsel i Kina. Han fikk spesiell dispensasjon for å reise til Vatikanet for å ta farvel med Benedikt.

Portugal har erklært nasjonal sørgedag torsdag. I Italia vaiet flaggene på halv stang, mens i Benedikts hjemland Tyskland ringte kirkeklokkene på slaget 11.

Det blir også første gang siden 1800-tallet at en levende pave leder en begravelsesseremoni for en annen pave. I 1802 ledet pave Pius den 7. begravelsesseremonien for Pius den 6., som døde i eksil i Frankrike.