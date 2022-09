10 personer drept og 15 skadet etter knivstikking i Canada

Masseknivstikkingen skal ha skjedd søndag morgen.

Gerhard Flaaten

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kanadisk politi melder at 10 personer er drept og 15 skadet etter en masseknivstikking i Canada søndag morgen.

Det skriver National Post, ifølge VG.

CBS news skriver at de drepte er funnet på en rekke forskjellige steder i urfolksområdet James Smith Cree Nation og den lille byen Weldon nordøst for for Saskatoon, som er den største byen i den kanadiske provinsen Saskatchewan.

Minst 15 av et ukjent antall sårede er sendt til sykehus.

Politiet leter etter to navngitte personer, og etterlysning er sendt ut også i naboprovinsene, ifølge CTV News.