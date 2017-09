– Uhøflig vrøvl man ikke har sett maken til, sier Nord-Koreas leder.

Uttalelsen kommer etter Trumps tale i FNs hovedforsamling tirsdag, der han refererte til den nordkoreanske lederen som «rakettmannen» på «selvmordstokt».

– I stedet for å komme med uttalelser som kunne lettet spenningen kom han med uhøflig vrøvl man ikke har sett maken til før, sier Kim i en pressemelding publisert av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Videre sier han at han oppfordrer Trump til å velge sine ord med omhu når han taler for hele verden, og kaller presidentens oppførsel sinnsforvirret.

– Han er uegnet til å styre et land, han er helt klart en kjeltring og en gangster som liker å leke med ild, og ikke en politiker, sier Kim.

Han understreker at uansett hva slags respons Trump venter fra Nord-Korea vil det være verre enn presidenten kan forestille seg.

Richard Drew / TT / NTB Scanpix

Facebook overleverer russiske annonser

Samtidig fortsetter etterforskningen av Russlands støtte til Trump. Facebook-sjef Mark Zuckerberg sier nå at han skal overlevere alle de rundt 3000 potensielt ulovlige annonsene Russland kjøpte under valgkampen i USA, til Kongressen.

Beslutningen hans er en følge av økende uro og press fra kongresskomiteene som etterforsker forbindelsene mellom Russland og Trump-kampanjen i valgkampen i fjor.

Facebook har allerede avlevert annonsene som ble bestilt av falske kontoer som var knyttet til Russland, til spesialetterforsker Robert Mueller som gransker saken.

Zuckerberg sier selskapet aktivt samarbeider med myndighetene.

Han sier også at Facebook vil være mer på vakt mot forsøk på å manipulere sosiale medier med falske annonser som søker å påvirke valg i USA og andre steder. Men han advarer mot å tro at Facebook vil klare å avdekke absolutt alt av uønsket materiale før det publiseres.

Trump om Erdogan: – En god venn

Torsdag hadde USAs president Donald Trump et møte med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i New York. Den rosende omtalen etter møtet står i klar kontrast til de mange konfliktene mellom USA og Tyrkia det siste året.

– Erdogan er blitt en god venn. Han styrer i en veldig vanskelig del av verden, og faktisk får han høy karakter, sa Trump etter møtet og fremholdt at forholdet mellom USA og Tyrkia aldri har vært så godt som nå.

Erdogan blitt sterkt kritisert av både USA og Europa for undertrykkingen i landet etter det mislykkede kuppforsøket i fjor, og arrestasjonen av en rekke journalister.

For bare to uker siden frøs USA alt salg av våpen til Erdogans livvakter som følge av at noen av dem angrep demonstranter i Washington i fjor.

USA og Tyrkia er også svært uenig om USAs samarbeid med syriske kurdere i kampen mot IS.