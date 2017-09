I en maktdemonstrasjon fløy amerikanske bombe- og jagerfly lørdag over det internasjonale luftrommet øst for Nord-Korea, sier USAs forsvarsdepartement.

Flyene tok av fra Okinawa i Japan. Luftfartøyene det dreier seg om er flere bombefly av typen B-1B Lancer, som fikk eskorte fra amerikanske jagerfly.

Ifølge Pentagon ble dette gjort for å demonstrere de mange militære alternativene som er tilgjengelige for president Donald Trump.

–Dette er lengst nord i den demilitariserte sonen noe amerikansk bombe- eller jagerfly har fløyet det 21. århundre, og understreker hvor alvorlig vi ser på den hensynsløse oppførselen til Nord-Korea, sier Pentagon-talskvinne Dana White.

Samme dag ble det registrert et mindre jordskjelv like ved Nord-Koreas testområde for kjernefysiske våpen, noe kinesiske geologer først trodde var som følge av en eksplosjon.

Senere uttalte imidlertid både de og flere andre geologitjenester at skjelvet trolig var naturlig, og kom som følge av den forrige prøvesprengningen.

Ristingen i Nord-Korea kom bare timer før Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho etter planene skulle tale for FNs hovedforsamling i New York. Torsdag hadde han hintet om en mulig test av en hydrogenbombe i Stillehavet.

Ri ville ikke svare på direkte spørsmål fra journalister om hvorvidt Nord-Korea hadde gjennomført en prøvesprengning lørdag.