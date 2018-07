Natt til fredag omkom en tidligere marinejeger i redningsarbeidet. Nå faller oksygennivået i grotten.

Sky News melder på Twitter at en dansk grottedykker som frivillig bistår redningsarbeidet, tror evakueringen av guttene kan begynne i dag eller i morgen.

Samtidig sier sjefingeniøren på stedet til den britiske avisen The Guardian at han tror redningsarbeidere kan klare å bore seg ned til der hvor guttene sitter.

Myndighetene har tidligere sagt at det vil være for risikabelt å bore, ettersom stedet der fotballaget ble funnet ligger minst 800 meter under bakken.

Fakta: Dette har skjedd * Den 23. juni gikk de tolv guttene og fotballtreneren deres inn i Tham Luang-grotten, som ligger i Chiang Rai-provinsen nord i Thailand. En stor redningsaksjon ble satt i gang kort tid etter at de ble meldt savnet. * Det står skilt ved inngangen som advarer mot å ta seg inn i regntiden, fordi grotten raskt kan oversvømmes ved kraftig nedbør. * Flere medier har meldt at laget gikk inn fordi en av dem hadde bursdag, og skulle skrive navnet sitt på grotteveggen som del av et lokalt innvielsesrituale for unge gutter. * Guttene ble funnet i live 2. juli. Da var de svake og bleke, men ellers i god behold. De hadde overlevd ved å drikke vann fra grottetaket. * Arbeidet med å få dem ut i live er svært krevende. I tillegg til thailandsk militærpersonell deltar over 1000 redningsarbeidere fra en rekke land i redningsoperasjonen. Hittil har en thailandsk marinejeger mistet livet.

Dykker omkom

Fredag morgen melder NRK om kraftig regn. Regnet avtok raskt, men nytt monsunregn er ventet i helgen. Dermed er det fare for at vannstanden igjen ville stige i grotten, noe som vil gjøre redningsarbeidet langt vanskeligere.

Flere medier melder også at oksygennivået i grotten har falt fra 21 prosent – som er normalt – til 15 prosent.

Natt til fredag omkom den 38 år gamle marinejegeren Saman Kunan.

Ventet monsunregn og forverrende helsetilstand: Det haster med å ta en beslutning om hvordan man skal få ut guttene

– Lovende funn

Thanes Weerasin i Engineering Institute of Thailand leder en gruppe som jobber med å lokalisere mulige boringspunkter i jungelen over grotten der guttene sitter.

Han sier til The Guardian at redningsarbeiderne har gjort et lovende funn.

– Vi har funnet et stort hull med diameter på over en meter. Der er det mulig å ta seg ned ved hjelp av tau, sier han til avisen.

Derfra kan man navigere videre ved hjelp av kompass. Omtrent 20 meter innover sier Weerasin at de har funnet nok et hull. Det er blokkert av en stor sten, men ved hjelp av et endoskop kan de se ytterligere 10 meter forbi stenen.

Guardian skriver at Weerasin brukte røyk for å undersøke om rommet bak stenen kan være selve tunnelen som fører til guttene. Han så at røyken seg inn i sprekkene rundt stenen, noe han tror skyldes trykket fra vann som pumpes ut av grotten. Det gir håp om en ny vei inn.

Gikk tom for oksygen

– Det er trist å måtte meddele at en tidligere marinejeger som frivillig deltok i redningsarbeidet, døde omkring klokken 2 i natt, sier viseguvernør Passakorn Boonyaluck til et samlet pressekorps fredag.

Den thailandske marinejegeren plasserte oksygenflasker inne i grotten, som del av forberedelsene til et forsøk på å få guttene ut, da han selv gikk tom for oksygen, opplyser viseguvernøren.

Talsperson for marinen Apakorn Yookongkaew forteller at 37-åringen mistet bevisstheten, og at en annen marinejeger forsøkte å hjelpe ham ut.

– Vi er trent til å forvente risiko hele tiden. Det er en del av jobben, sier han og legger til at «jobben skal fullføres selv om vi har mistet en mann».

På spørsmål om hvordan marinejegerne har tenkt å få guttene trygt ut samme vei som den topptrente dykkeren, svarer Apakorn at de vil være mer forsiktige med dem.

Ulykken er et åpenbart tilbakefall i den enorme innsatsen som har pågått i nesten to uker siden fotballaget forsvant 23. juni.

Forsøker å pumpe ut vann

Redningsarbeiderne har lenge forsøkt å pumpe nok vann ut av grotten til at guttene kan komme seg ut, men vannstanden i grotten går kun ned med litt over 1 centimeter i timen.

Redningsarbeiderne har forberedt 13 sett med dykkerutstyr og rukket å gi guttene noe dykketrening, samtidig som de har sett på alternative løsninger for å få dem ut av grotten. Flytevester er også sendt inn i grotten. Flere av guttene kan ikke svømme.

Dykkere med lang erfaring bruker litt over tre timer på å nå frem og tilbake til der guttene og deres trener er, sier Gary Mitchell i British Cave Rescue Council sier til Aftenposten torsdag.

Se bildene: Slik er den farefulle ferden ut for fotballaget i Thailand

Marineoffiser: Tiden i ferd med å renne ut for guttene i grotten

Redningsarbeiderne har begrenset med tid til å få ut guttene fra grotten i Thailand, ifølge en marineoffiser.

– Først trodde vi barna kunne bli der inne over lengre tid, men ting har endret seg, og vi har begrenset med tid, sier Apakorn Yookongkaew.

Siden 23. juni har rundt 1000 hjelpearbeidere forsøkt å redde de tolv guttene og fotballtreneren deres ut av den oversvømte grotten.