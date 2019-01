14 personer sivile er drept i et terrorangrep ved Dusit hotell i Kenyas hovedstad Nairobi. 700 ble reddet, ifølge president Uhuru Kenyatta.

Kenyatta erklærte onsdag morgen at angrepet er over.

Et ukjent antall væpnede menn gikk til angrep mot DusitD2-hotellet i den kenyanske hovedstaden tirsdag ettermiddag.

Myndighetene har flere ganger tidligere erklært at angrepet var over, men det ble meldt om flere eksplosjoner og skyting gjennom natten og i morgentimene.

Bekrefter

– Jeg kan nå bekrefte at sikkerhetsoperasjonen ved Dusit er over, og alle terroristene er eliminert, sa president Kenyatta i en tale til nasjonen onsdag morgen.

Like før opplyste politikilder at to angripere var drept i en skuddutveksling med politiet ved hotellkomplekset. I talen sa Kenyatta at 14 mennesker er drept og 700 sivile er reddet. Han oppgir ikke noen tall på eventuelle savnede hotellgjester eller drepte gjerningspersoner.

Hotellkomplekset omfatter et hotell med 101 rom, spa, restaurant og kontorbygningen.

Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab erklærte tirsdag at de står bak angrepet.

Ben Curtis / AP / NTB scanpix

Rettet mot amerikanere

Ifølge kenyanske myndigheter var målet for angrepet en amerikansk konferanse organisert av amerikanere ved Dusit hotell.

– Møtestedet for konferansen ble imidlertid endret i siste øyeblikk, sier sjef for antiterrorenheten i det kenyanske politiet (ATPU), Mawira Mungania.

Han tilføyer at angriperne mislykkes i å entre hotellet, og angrep derfor en nærliggende bygning. En amerikansk statsborger er blant de drepte. Blant de døde er også en britisk statsborger, ifølge Sky News.

CNN-journalisten Omar Nor, som dekker Somalia, skriver på Twitter at to somaliere er bekreftet døde etter angrepet.

Fryktelige scener

En politioffiser som har snakket med AP, sier at det etter det brutale angrepet lå igjen døde kropper nede i kafeen og i kontorlokalene ved hotellet. Ifølge ham var det ikke tid til å telle de døde etter angrepet.

– Det er fryktelig. Det jeg har sett er fryktelig, sier Charles Njenga, som overlevde angrepet.

– Jeg kunne ikke tro at jeg var i live. Smellet var så høyt og det ristet i hele komplekset, sier Enoch Kibet, som jobber som vaskehjelp på kafeen i komplekset.

Al-Shabaab har flere ganger gjennomført terroraksjoner i Kenya som har kostet hundrevis av mennesker livet. I 2013 ble 67 drept da flere gjerningsmenn stormet angrep kjøpesenteret Westgate i Nairobi, og i 2015 ble 148 studenter drept i et angrep på høyskolen Garissa University College.

Al-Shabaab sier angrepene er for å hevne utstasjoneringen av kenyanske tropper i Somalia, som har vært herjet av borgerkrig siden 1991.