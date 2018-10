Minst 120.000 mennesker har fått beskjed om å evakuere dagen før orkanen Michael er ventet å treffe land nordvest i Florida. Men ikke alle følger ordren.

Ekstremværet blir kraftigere for hver time som går som følge av det varme vannet i Mexicogolfen.

Den er ventet å treffe land i nærheten av Panama City Beach nordvest i Florida midt på dagen onsdag lokal tid. Kystområdet er spredt befolket og består av en rekke fiskelandsbyer og hvite sandstrender.

Tirsdag ble uværet oppgradert til en kategori 2-orkan, og utover dagen ble vinden så sterk at den nærmet seg kategori 3. Det innebærer at folk i kystområdene må være forberedt på å bli truffet av vind med en gjennomsnittlig hastighet på nesten 50 meter per sekund. Det advares også mot 3–4 meter høye «vegger med vann» og store mengder nedbør.

– Vi vet ikke om den kommer til å blåse vekk huset vårt, sier Jason McDonald fra Panama City, som sammen med kona og barna på 5 og 7 år har kjørt nordover til delstaten Alabama.

– Vi vil få dem unna, sier McDonald.om barna.

– Monsterstorm

Folk langs kysten har forsøkt å beskytte boligene sine så godt de kan ved hjelp av sandsekker og barrikader.

Guvernør Rick Scott i Florida har advart om at orkanen kan bringe med seg livsfarlig vind, stormflo og kraftig regn. Det er erklært unntakstilstand i 35 kommuner fra Big Bend til Tampa Bay i delstaten. I nabodelstaten Alabama har guvernør Kay Ivey erklært unntakstilstand i alle områder.

Flere blir hjemme

Enkelte tjenestemenn er imidlertid bekymret for at mange vil la være å evakuere.

– Jeg ser ikke den trafikkmengden på veiene som jeg ville ventet når det er blitt oppfordret til evakuering av 75 prosent av fylket, sier sheriff Tommy Ford i Bay County.

Aja Kemp (36) er blant dem som planlegger å bli værende i hjemmet sitt i Crawfordville. Hun mener det koster for mye penger å evakuere. I fjor fikk familien en regning på over 800 dollar (knapt 7000 kroner) da hun og familien flyktet fra orkanen Irma.

– Jeg kan bare ikke få meg til å bruke så mye penger. Vi har forsyninger som vil vare en uke. Massevis av vann. Jeg har sørget for at vi har rene klær. Vi har bundet fast alt, sier hun.

– Overdrevet

I den svært utsatte byen Apalachiola med 2500 innbyggerne har Sally Crown bestemt seg for å gå hjem og vente på uværet sammen med sine to hunder.

– Vi har vært gjennom dette før. Dette kan bli virkelig ille og alvorlig. Men min erfaring er at det alltid blir blåst ut av proporsjoner, sier hun.