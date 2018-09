Christine Blasey Ford sier at hun er overbevist om at det var Brett Kavanaugh som overfalt henne seksuelt i 1982.

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford hadde ikke kommet mange setninger inn i sin anklage mot dommer Brett Kavanaugh før stemmen hennes brast første gang.

– Jeg er ikke her fordi jeg ønsker det. Jeg er livredd, sa Christine Blasey Ford under torsdagens høring i Senatets rettsutvalg om dommeren som president Donald Trump gjerne vil ha innsatt i USAs mektige høyesterett.

Det var første gang USA fikk se og høre kvinnen som i de siste elleve dagene har vært en ufrivillig hovedrolleinnehaver i et hissig drama med historisk betydning. Det ble et følelsesladd øyeblikk.

Avviser forveksling

Foran rullende kameraer leste den nå 51 år gamle, respekterte professoren og moren en uhyggelig gjennomgang av det seksuelle overgrepet hun hevder å ha blitt utsatt for i 1982. Det var sommer, og unge fra områdets skoler samlet seg til fest.

– Det var slik jeg møtte Brett Kavanaugh. Gutten som overfalt meg seksuelt, sa Christine Blasey Ford om dommeren, som den gang var 17 år gammel. Hun var 15.

Noen konservative hevder at Christine Blasey Ford forveksler Kavanaugh med noen andre. Det avviste hun på det sterkeste.

– 100 prosent, sa hun da hun fikk spørsmål fra en demokratisk senator om hvor sikker hun var i sin sak.

Da hun gjenfortalte den gjeldende kveldens begivenheter, kom de sterke følelsene tilbake. Hun ble dyttet inn på et rom, og Brett Kavanaugh og hans venn, Mark Judge, kom inn etter henne. Begge var sterkt beruset. Musikken ble skrudd opp og døren låst, forteller hun. Hun ble angivelig kastet ned på sengen, og Kavanaugh la seg over henne og prøvde å rive av henne klærne, forteller hun. Da hun forsøkte å rope, la Kavanaugh hånden sin over Christine Blasey Fords munn.

– Det var det som gjorde meg mest redd, og som har hatt størst innflytelse på livet mitt. Det var vanskelig å trekke pusten, og jeg trodde Brett skulle ta livet av meg ved et uhell, sa hun.

På et tidspunkt klarte hun og komme seg løs og ut på toalettet. Kavanaugh og Judge forlot rommet, og lo godt på veien ned trappen, sier hun. Denne latteren sitter fortsatt i henne, forklarte hun med gråtkvalt stemme.

– Ikke politisk motivert

Ifølge hans forberedte utsagn avviser Kavanaugh anklagen kategorisk. Han hevder han aldri har overfalt kvinner seksuelt – «ikke på skolen, ikke på universitetet, aldri noensinne».

To andre kvinner har imidlertid stått frem med liknende anklager. Brett Kavanaugh har antydet at han er gjenstand for et politisk plott.

Christine Blasey Ford avviste at hun hadde noe slags politisk motivasjon for å stå frem med sin historie. Hun forklarte at hun ikke fortalte noen om overfallet den gang, men heller forsøkte å fortrenge det. Det plaget henne psykisk, forklarte hun, og hun fortalte sin mann og sin terapeut om et overfall før Kavanaugh ble nominert til høyesterett. Professoren forklarte hvordan hun reagerte med avsky da hun hørte at mannen som overfalt henne var nominert, og at hun måtte stå frem da pressen likevel var i ferd med å avsløre hennes identitet.

– Jeg har blitt tvunget til å gjenoppleve mitt traume foran hele verden, og har sett livet mitt blitt plukket fra hverandre av folk som aldri har møtt meg eller snakket med meg – på TV, i mediene, og i dette organet, sa Christine Blasey Ford.

På grunn av trusler er hennes familie blitt nødt til å flytte ut av hjemmet. Nå oppholder de seg på forskjellige steder hvor de har beskyttelse, fortalte hun.

Andre beskyldninger

Republikanerne har et knapt flertall i Senatet. Om alle demokratiske senatorer og to eller flere republikanere stemmer imot Kavanaugh, så faller hans nominasjon.

På forhånd antar man at fem av de republikanske stemmene er uavklarte. Og Christine Blasey Fords anklage er ikke den eneste.

Den kanskje mest alvorlige beskyldningen mot Brett Kavanaugh kommer fra Julie Swetnick, som var på flere av de samme festene som Kavanaugh på begynnelsen av 1980-tallet. I en erklæring under ed skriver Swetnick at Kavanaugh oppførte seg seksuelt aggressivt overfor jenter.

Ifølge sin forberedte uttalelse sier Brett Kavanaugh at han som student var mest interessert i «basketball, lekser og kirken», men innrømmet også at han ikke var «perfekt».

– Jeg drakk øl med vennene mine, som regel i helgene. Noen ganger drakk jeg litt for mye, sa Kavanaugh.

Dette bildet av den unge Brett Kavanaugh er blitt motsagt av flere medstudenter. En av dem husker Kavanaugh som en person som ofte drakk seg full og ble aggressiv.

Dommer Kavanaughs barndomsvenn Mark Judge er forfatter og har skrevet omfattende om fyll i ungdomsårene og «den vidunderlige skjønnheten ved ukontrollert mannlig driv».

Trump står ved sin beslutning

Donald Trump har forsvart Kavanaugh og angrepet Christine Blasey Fords troverdighet ved å hentyde at hun burde anmeldt overfallet straks, og ikke nærmere 40 år etter hendelsen. Metoo-bevegelsen setter en farlig standard, sa Trump til amerikanske medier før høringen gikk i gang.

– Nå du er skyldig før du blir bevist uskyldig – det er ikke sånn det bør foregå, sa Trump ifølge The Washington Post.

